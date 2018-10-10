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آخر تحديث: الأربعاء، 10 - أكتوبر - 2018 الساعة 07:45:07م
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مؤسسة التكافل تدشن مشروع توزيع ملابس شتوية للمرابطين في الجبهات
[10/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:
دشنت مؤسسة التكافل التابعة للدائرة الاجتماعية لأنصار الله اليوم بصنعاء مشروع توزيع ملابس شتوية للمرابطين في الجبهات استجابة لمخرجات المؤتمر العلمي الأول للارتقاء بالعمل المؤسسي الذي اختتم أعماله اليوم.

وأكد رئيس الدائرة الاجتماعية الدكتور علي المتميز لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن توزيع ملابس شتوية يأتي دعما وإسنادا للجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهات العزة والكرامة للدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.

من جانبه دعا رئيس دائرة التعليم الجامعي الدكتور عبدالله الشامي المؤسسات التعليمية إلى المساهمة في رفد الجبهات بالعتاد والمال والرجال والمبادرة في ربط المخرجات بالواقع.
سبأ
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