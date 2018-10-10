وزير المياه والبيئة يلتقي محافظ صنعاء [10/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:

ناقش وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير اليوم مع محافظ صنعاء حنين قطينة المواضيع المتصلة بالوضع المائي بالمحافظة.



وركز اللقاء على موضوع إنشاء المحطة الجديدة لمعالجة الصرف الصحي بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وكذا موضوع حيازة الأرض الخاصة بالمحطة كالتزام من الحكومة أمام المانحين.



وأشار اللقاء إلى ما ستمثله المحطة من نقلة نوعية في دعم الإصحاح البيئي لمحافظة صنعاء على وجه الخصوص.



وتم التأكيد على الدور الجوهري لوزارة المياه في إنشاء وتشييد المحطة وكذا توفير التمويل اللازم لإنشاء المحطة وفقا لمواصفات عالمية من الصندوق العربي.



وتطرق اللقاء إلى الجوانب المتصلة بمدى التزام المنشآت المائية بمحافظة صنعاء بالاشتراطات الصحية لجودة المياه، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الرقابة على مصانع المياه الواقعة في النطاق الجغرافي لمحافظة صنعاء.



حضر اللقاء نائب وزير المياه والبيئة عبد الله الهادي ورئيس الهيئة العامة للموارد المائية هادي قريعه ورئيس الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف شهاب ناصر.

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