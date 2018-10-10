محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ حجة يطلع على سير العمل بفرع مصلحة الأحوال المدنية حجة -سبأ:

اطلع محافظ حجة هلال عبده الصوفي اليوم على سير العمل ومستوى الإنضباط بفرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، وآلية إنجاز معاملات المواطنين الخاصة بالوثائق الثبوتية.



واستمع المحافظ الصوفي من مدير فرع المصلحة العقيد محمد علي المحطوري إلى شرح حول طبيعة النشاط والخدمات التي يقدمها فرع المصلحة بشان إصدار البطاقة الشخصية الآلية ووثائق شهادات الميلاد والوفاة وغيرها والصعوبات التي تعترض نشاطه.



كما استمع من مدير الفرع إلى شرح حول ما تم إنجازه بمركز الإصدار الآلي بمديرية عبس وتجهيزات الربط الشبكي الخاصة به واحتياجاته من الأثاث للعاملين.



وثمن المحافظ الصوفي دور قيادة فرع المصلحة خلال الفترة الماضية .. مشيدا بتحقيق الفرع لنسبة الربط في الإيرادات .



وأكد ضرورة مضاعفة الجهود خاصة ما يتعلق بتوفير إحتياجات مركز الإصدار الآلي بمديرية عبس والمتابعة المستمرة لإنجازه.



ولفت إلى أهمية مركز الإصدار الآلي بعبس, كونه سيسهم في توحيد قاعدة البيانات ويخفف على المواطنين أعباء السفر ويمكنهم من استخراج البطاقة الشخصية الإلكترونية والرقم الوطني والوثائق الثبوتية "شهادات الميلاد والوفاة "وغيرها بكل يسر وسهولة.



وشدد محافظ حجة على أهمية الارتقاء بمستوى أداء الفرع والتحلي بمزيد من الانضباط والتعاون مع المواطنين وتسهيل إجراءات معاملاتهم .. مؤكدا استعداد قيادة السلطة المحلية تقديم أوجه الدعم للفرع وفقا للإمكانات المتاحة.

سبأ [10/أكتوبر/2018]سبأ