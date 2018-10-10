محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل جهود قبلية تنهي قضية قتل بالخطأ في شبام كوكبان بالمحويت المحويت-سبأ:

نجحت جهود قبلية بمحافظة المحويت في حل قضية قتل بالخطأ دامت أربعة أعوام بين أسرتي الجاني محمد علي عبدالله صالح عبدالهادي والمجني عليه حسين أحمد أحمد علي حزام بمنطقة الضلاع الأعلى بمديرية شبام كوكبان.



وأسهمت جهود الوساطة التي قادها عدد من مشائخ ووجهاء المديرية وفي المقدمة الشيخ عمار خميس وإبراهيم الناصر في إعلان أسرة المجني عليه العفو عن أسرة الجاني وفقا لشروط التحكيم القبلي بين الأسرتين.



وفي موقف الصلح عبر مشائخ ووجهاء المديرية ومنطقة الضلاع عن تقديرهم لأسرة آل حزام لموقفها في إعلان العفو الذي يجسد الأخلاق اليمنية الأصيلة والحرص علی روابط الإخاء وقيم التسامح.



فيما عبرت أسرة الجاني عن الشكر الكبير للجهود القبلية للمشائخ والوجهاء والتي تكللت بالنجاح في إنهاء القضية وإعلان العفو.

سبأ [10/أكتوبر/2018]سبأ