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  رياضة
الشرطة البلجيكية تداهم مقار أندية ومنازل على خلفية التلاعب بنتائج المباريات
[10/أكتوبر/2018]
بروكسل – سبأ :

داهمت الشرطة البلجيكية اليوم الاربعاء مقار عدة أندية ومنازل وكلاء لاعبين وحكام في إطار التحقيقات المتعلقة بقضية التلاعب بنتائج المباريات في الدوري البلجيكي لكرة القدم.


وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية 220 شرطياً نفذوا 44 عملية تفتيش للمنازل في أنحاء بلجيكا، بالإضافة إلى فرنسا، لوكسمبورغ، قبرص، الجبل الاسود، صربيا ومقدونيا بحسب ما أشار الإدعاء البلجيكي.

من جهتها أشارت قناة (آر تي بي إف) إلى ضلوع 10 أندية من أصل 16 في الدرجة الأولى بالقضية التي تولت النيابة العامة البلجيكية التحقيق فيها مطلع 2017، بعد تقارير عن "مؤشرات على وجود معاملات مالية مشبوهة".

ويتعلق التحقيق باحتيال مرتبط بالعمولات على انتقالات اللاعبين والتلاعب بنتائج المباريات في الدوري البلجيكي للدرجة الأولى.

ويغطي التحقيق القضائي الأنشطة التي تتم في إطار منظمة إجرامية، تبييض الأموال والفساد الخاص.

وتتم مداهمة مقار عدة أندية في الدوري البلجيكي، على غرار بروج، أندرلخت، ستاندار لياج وغنك.

واستهدفت مداهمات الشرطة أيضاً منازل "مدراء الأندية، وكلاء اللاعبين، الحكام، محام سابق، مكتب محاسبة، مدرب، صحافيين وبعض المتواطئين المحتملين".

وذكر الادعاء أن الاشتباه بتلاعب في المباريات ظهر خلال التحقيق في الاحتيال، مع التركيز على المباريات المقامة في موسم 2017-2018م.

سبأ
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