وسائل إعلام تركية : 15 سعودياً وصلوا إسطنبول يوم إختفاء الصحفي السعودي خاشقجي

انقرة – سبأ :



نشرت وسائل اعلام تركية اليوم الأربعاء صور وأسماء 15 سعودياً وصلوا يوم اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى اسطنبول وغادروها في نفس اليوم على متن طائرة خاصة.



ونشرت صحيفة (خبر ترك) معلومات مفصلة عن الأشخاص الـ15 "المشتبه بأنهم على صلة بلغز اختفاء خاشقجي في القنصلية السعودية بعد ظهر يوم الـ 2 أكتوبر الجاري".



وكانت شبكة (سي أن أن ترك) قد أعلنت مساء الثلاثاء التعرف على هويات سبعة من المشتبه بتورطهم باختفاء خاشقجي، بعدما صورتهم 150 كاميرا مراقبة موزعة في محيط القنصلية.



من جانبها قالت شبكة (إن بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية في مقال لها الكاتب والصحفي السعودي ان جمال خاشقجي اختفى عندما سعى للحصول على وثائق من القنصلية السعودية في اسطنبول وذلك حسبما نقلته الشبكة عن أربعة أشخاص على معرفة بوضعه.



وأضافت إن خاشقجي طلب منه في القنصلية العودة في يوم آخر، وقد اختفى في اليوم الذي حدد له لمراجعة القنصلية (2 أكتوبر 2018م).

[10/أكتوبر/2018]سبأ