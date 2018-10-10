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لقاء موسع لعلماء وخطباء ومرشدي مديريات مدينة الحديدة
[10/أكتوبر/2018]
الحديدة-سبأ:

نظم مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة الحديدة اليوم لقاء موسع للعلماء والخطباء والمرشدين بالمحافظة تحت شعار "صامدون في وجه العدوان والحصار".


وفي اللقاء الذي حضره عضو مجلس الشورى عبد الرحمن مكرم .. أكد القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم، أهمية دور العلماء والخطباء والمرشدين في التوعية المجتمعية بمخططات العدوان ومرتزقته وتصعيده الأخير على الحديدة إلى جانب ما يرتكبه من جرائم بحق أبناء المحافظة ومختلف مديرياتها.

وأشار إلى ما يتعرض له الشعب اليمن من مجازر وآخرها استهداف منزل الشيخ إبراهيم شراعي بالحديدة والذي تسبب في مقتل ابن أخيه وإصابة ثمانية آخرين إلى جانب سعي العدوان لارتكاب المزيد من الجرائم بمدينة الحديدة لتركيع وتجويع سكانها.

وحث قحيم العلماء والخطباء والمرشدين على الاضطلاع بدورهم التنويري والتوعية بأهمية الدفاع عن الوطن من خلال التحاق الشباب بالجبهات لدحر العدوان الذي يستهدف النيل من الوطن وتمزيق النسيج الإجتماعي إلى جانب ما يشنه من حرب اقتصادية لتجويع اليمنيين.

بدوره أشار مشرف المحافظة أحمد البشري إلى أهمية اللقاء للعلماء والخطباء والمرشدين بمساجد المحافظة وما يتحملونه من أمانة ومسؤولية تجاه ما يتعرض له الوطن بصورة عامة والحديدة بشكل خاص من عدوان وتصعيد على الساحل الغربي وتدمير للبنية التحتية.

ولفت إلى ما يتعرض له العلماء في المحافظات المحتلة من قتل وإزهاق أرواحهم .. وقال " يجب على العلماء والخطباء القيام بدورهم التوعوي للمجتمع بأهمية الدفاع عن المحافظة ودحر العدوان ومرتزقته ".

ونوه بجهود الجيش واللجان الشعبية وأبناء تهامة والقبائل الذين يحققون انتصارات ويكبدون العدو خسائر فادحة في مختلف الجبهات، خاصة جبهة الساحل الغربي التي تحولت إلى مقبرة لتحالف العدوان والمرتزقة رغم ما يمتلكونه من إمكانيات عسكرية حديثة.

بدوره أشار مدير مكتب الأوقاف والإرشاد سليمان الفقية ونائبه فيصل الهطفي وعيسى بحر عن العلماء والخطباء والمرشدين إلى المسؤولية الملقاة على عاتق العلماء والخطباء تجاه المجتمع بتطبيق ما حث عليه كتاب الله وسنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام في مواجهة العدوان في ظل صمت دولي معيب.

وأكد العلماء والخطابء والمرشدين في بيان استمرار الصمود في مواجهة العدوان والدفاع عن اليمن.

وأشار البيان إلى أن أساليب العدوان وحربه الاقتصادية الهادفة تركيع وتجويع وإبادة الشعب اليمني لن تزيد اليمنيين إلا إصرارا وصمودا وتحديا في وجه العدوان وغطرسته.

ودعا البيان أبناء اليمن الأحرار مزيد من الصمود والتماسك في وجه العدوان حتى تحقيق النصر .. مؤكدا أن ذلك لن يتم إلا بصمود اليمنيين.

وحث البيان الشعب اليمني على التحرك والاستجابة لما جاء في خطاب قائد الثورة الأخير كل من موقعه لإنهاء العدوان ومواجهة التحديات والضغوط الاقتصادية .. داعيا الجميع إلى مزيد من رفد الجبهات بالمال والرجال.

كما دعا البيان المزارعين في الحديدة ومختلف المحافظات إلى الاهتمام بالجانب الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتخفيف الأعباء الاقتصادية التي يفرضها العدوان والحصار.

وأدان البيان ما يتعرض له العلماء والخطباء في المحافظات الجنوبية المحتلة من اغتيالات ومضايقات من قبل دول تحالف العدوان .. مشددا على ضرورة تحرك الجميع لمواجهة الغزاة والمحتلين وتوعية المجتمع بمخططاتهم التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.

سبأ
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