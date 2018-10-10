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تدشين مشروع سفلتة شوارع الحي السياسي بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة
[10/أكتوبر/2018]
صنعاء -سبأ:

دشن فرع المؤسسة العامة للطرق والجسور بأمانة العاصمة اليوم مشروع سفلتة وردم الحفريات والمستنقعات بشوارع الحي السياسي بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة.


وفي التدشين أشاد وكيل أمانة العاصمة المساعد المهندس عبدالكريم الحوثي، بجهود فرع المؤسسة في ترميم وتأهيل عدد من الشوارع الرئيسية بمديريات الأمانة.

وأشارإلى أهمية استمرار هذه المشاريع الخدمية في ترميم وإعادة تأهيل الشوارع الرئيسية والإحياء بمديريات أمانة العاصمة بما يضمن سلامة الشوارع والحفاظ على المظهر العام للعاصمة صنعاء.

من جانبه أوضح مدير فرع المؤسسة العامة للطرق بأمانة العاصمة المهندس عبدالله الرعيني، أن مشروع سفلتة شوارع الحي السياسي بمديرية الوحدة يأتي ضمن سلسلة مشاريع ينفذها الفرع بمديريات الأمانة.. مشيداً بمتابعة وإشراف قيادة أمانة العاصمة وحرصها على تنفيذ المشاريع في الوقت المحدد لها ووفق المواصفات الفنية والهندسية المتفق عليها .

إلى ذلك تفقد وكيل أمانة العاصمة المساعد لقطاع الأشغال والمشاريع المهندس عبدالكريم الحوثي، اليوم سير العمل بمشروع ترميم شارع الخمسين جسر بيت بوس بمديرية السبعين الذي ينفذ بتكلفة 105 ملايين ريال.

واطلع وكيل الأمانة المساعد، على سير أعمال الرصف الحجري بالمشروع .. مستمعاً من مهندس المشروع، إلى شرح حول المشروع وأعمال الرصف بمساحة ستة آلاف متر مربع والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 95 % بتمويل صندوق الطرق وإشراف قطاع الأشغال بالأمانة ومديرية السبعين

وأشاد الوكيل الحوثي بجهود القائمين على المشروع والمهندسين وكافة العاملين فيه .. مؤكداً أن هذه المشاريع الخدمية التي تنفذ حالياً في مديريات الأمانة تأتي بناءً على توجيهات القيادة السياسية والحكومة وأمين العاصمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد على الشركة المنفذة للمشروع أهمية معالجة اماكن منسوبات تصريف المياه السطحية وإيصالها بالسائلة الرئيسية في الجسر السطحي بجولة بيت بوس امام الضياني خاصة هذه الايام موسم الامطار.

سبأ
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