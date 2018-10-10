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آخر تحديث: الأربعاء، 10 - أكتوبر - 2018 الساعة 07:19:54م
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اجتماع برئاسة وزير المياه والبيئة لمناقشة أنشطة الحد من وباء الكوليرا
[10/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:

ناقش اجتماع اليوم بصنعاء برئاسة وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير، ضم رئيس قسم المياه والإصحاح البيئي باليونيسيف نصار سيد ومنسق كتلة المياه والإصحاح البيئي إيما توك، التقرير الأسبوعي لغرفة عمليات طوارئ وزارة المياه عن مستوى الإنجاز والأنشطة المنفذة للحد من الكوليرا.


وتضمن التقرير الأعمال المنجزة من قبل الهيئة العامة للموارد المائية خلال الأسبوع المنصرم بشأن مراقبة جودة المياه في المنشآت المائية بأمانة العاصمة ومحافظة الحديدة، مبينا أن الفرق الميدانية التابعة للموارد المائية تمكنت من مراقبة جودة المياه في 1394 وايت و183محطات مياه الكوثر و441خزانات السبيل و143 بئر .

وشمل التقرير ملخصا لتدخلات وأنشطة فرق الاستجابة السريعة لمكافحة الوباء ومستوى استهداف الحالات المصابة وإجمالي عدد الحالات والمنازل التي تم استهدافها وكذا عدد أقراص التعقيم وحقائب النظافة الموزعة، وإجمالي المنازل والوايتات والآبار التي تم كلورتها .

كما استعرض الاجتماع تقرير الاستجابة الوقائية بناء على معدل هطول الأمطار خلال الفترة من 30سبتمبر حتى 6أكتوبر الجاري في 83 مديرية ومدى استجابة الفرق الميدانية للقيام بالإجراءات الاحترازية والتدخلات المطلوبة لمنع ظهور أو تفشي الوباء.

وأشار تقرير الاستجابة الوقائية بهذا الخصوص إلى أن وزارة المياه والبيئة عززت تلك المديريات بفرق الاستجابة السريعة وبإجمالي 1119فريق.

واستعرض الاجتماع مصفوفة تقرير الاستجابة لقطاع المياه والإصحاح البيئي متضمنا أكثر من خمس محافظات وأكثر من عشر مديريات متأثرة بالكوليرا خلال الأسبوعين الماضيين ونسبة الإستهداف التي تمت للحالات المؤكدة والمشتبهة، بالإضافة إلى التدخلات الجارية في مجال المياه والصرف الصحي والتي تم تحديدها وإقرارها في الاجتماعات السابقة.

كما ناقش الاجتماع التقرير الأسبوعي لتصحيح الإجراءات والذي ركز على المؤشرات والنتائج الميدانية بشأن نسبة الحماية المتوفرة لمياه الشرب والصرف الصحي ونوعية التدخلات المطلوبة لضمان عدم انتشار الوباء.

وخلال الاجتماع وجه وزير المياه والبيئة الجهات التابعة للوزارة على مضاعفة الجهود وتكثيف عمل فرق الاستجابة السريعة لمتابعة أماكن ومناطق انتشار الوباء أولا بأول .

وأشاد المهندس الوزير بالجهود الميدانية المبذولة من قبل فرق الاستجابة الميدانية وكذا جهود غرفة العمليات المواكبة للأعمال المنجزة ميدانيا.

حضر الإجتماع نائب وزير المياه والبيئة عبدالله الهادي ورؤساء الهيئات والمؤسسات المائية التابعة للوزارة.

سبأ
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