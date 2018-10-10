محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع عدد من الجنود السعوديين في عملية هجومية بجيزان جيزان-سبأ:

لقي عدد من الجنود السعوديين مصرعهم اليوم في عملية هجومية لوحدات من الجيش واللجان الشعبية بقطاع جيزان .



وأوضح مصدر عسكري بجيزان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية هاجمت العدو السعودي في جبل قيس قبالة جيزان وطهرت موقع أمثهرة العسكري الذي كان قد تمركز فيه جنود العدو السعودي .



وأكد المصدر مصرع وجرح عدد من الجنود السعوديين خلال العملية الهجومية.



وذكر المصدر أن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية أطلقت صاروخين زلزال1 على تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم جنوب الخوبة .

سبأ [10/أكتوبر/2018]سبأ