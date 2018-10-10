محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تفقد سير العمل في إعادة تأهيل مبنى المقام الأثري وسور مدينة صعدة صعدة-سبأ:

تفقد محافظ صعدة محمد جابر عوض ومعه وكيلا المحافظة معمر الذاري وصالح عقاب ومدير فرع هيئة المحافظة على المدن التاريخية عبده حسن جتوم اليوم سير العمل في ترميم وإعادة تأهيل وإصلاح مبنى المقام الأثري التاريخي.



كما تفقدوا سير العمل في ترميم وإعادة تأهيل سور مدينة صعدة التاريخي والذي تسببت غارات طيران العدوان السعودي الأمريكي في تصدع المبنى والسور بسب الانفجارات الشديدة.



وخلال الزيارة أشاد المحافظ عوض بالجهود التي تبذل في ترميم وإعادة تأهيل وإصلاح مبنى المقام وسور مدينة صعدة لأهميتهما التاريخية وما يمثلانه من رمز لهوية وحضارة الإنسان اليمني العريق.



وشدد على سرعة إنجاز الأعمال فيهما .. مبينا أن العدوان يهدف من خلال غاراته على مدينة صعدة تدمير التاريخ والحضارة.. موجها الجهات المعنية وذات العلاقة بالتعاون مع فرع هيئة الحفاظ على المدن التاريخية وتسهيل مهامها.



فيما أشار جتوم إلى حرص الهيئة على الحفاظ على مدينة صعدة التاريخية بمعالمها المختلفة ومنها مبنى المقام وسور المدينة ..مثمنا إهتمام المحافظ ودعمه المتواصل لفرع الهيئة والإشراف والمتابعة لكافة الأعمال الجارية بترميم المعالم الأثرية.



وأكد أن الإهتمام بالمعالم الأثرية والحصون والقلاع والأسوار التاريخية حفاظ على الهوية اليمنية.

سبأ [10/أكتوبر/2018]سبأ