تدشين مشروع البوابة التعليمة الذكية بأمانة العاصمة

صنعاء-سبأ:

وفي التدشين بحضور القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس وأمين العاصمة حمود عُباد ومحافظ سقطرى هاشم السقطري ورئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب .. أكد نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات محمود الجنيد أن مشروع البوابة الذكية يمثل أنموذجً متميزا بالأمانة والمحافظات وسيسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية.



واعتبر إطلاق البوابة الذكية مكسبا مؤسسيا لمكتب لتربية بالأمانة خاصة في ظل الانتصارات التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية في جبهات وميادين الصمود .. مؤكداً أن المشروع يعد إضافة نوعية ضمن مشروع الشهيد الرئيس الصماد .



ولفت الجنيد إلى أن تدشين مشروع البوابة التعليمية الذكية الالكترونية لمكتب التربية، يعد مدخل أساسي للبناء الثقافي والتعليمي .



فيما أكد أمين العاصمة أن العملية التعليمة تمثل حجر الزاوية لإحداث إي تحولات نهضوية في حياة أي مجتمع .. وقال" سيمكننا نظام البوابة الذكية من ربط مناحي الحياة من التعاطي بقدر عالي من الوعي مع العملية التعليمية وتعزيز دورها أبتداءً من المنزل ثم المدرسة وانتهاءً بالوزارة وأطراف العملية التعليمة ".



وأشار عباد إلى أن مشروع البوابة الذكية يعد انطلاقة طموحة في مجال التعليم وفقا لمسارات مهمة في الجانب المعرفي .. مؤكداً أن تدشين البوابة الالكترونية يعد من أهم المسارات المتطورة للبناء والعطاء الثقافي والتربوي.



من جانبه أكد مدير التربية والتعليم بأمانة العاصمة زياد الرفق أن مشروع البوابة التعليمية الذكية يهدف بناء قاعدة بيانات للعاملين والمستفيدين من الخدمات التعليمية والتربوية.



وأشار إلى أن الهدف من المشروع تطوير العملية التعليمية والاستفادة من تقنيات العصر .. مؤكدا أن المشروع هو أول خطوة في إطار مشروع الشهيد الرئيس صالح الصماد " يدٌ تحمي و يدٌ تبني " .



من جانبه استعرض نائب المدير التنفيذي لوحدة مشروع البوابة الذكية التابع لمكتب التربية والتعليم نبذة عن البوابة الذكية والخدمات التي تقدمها في تسهيل التواصل بين أطراف العملية التعليمية "مكتب التربية والتعليم بالأمانة والمناطق التعليمية والمدارس وغيرها ".



وأوضح أن المرحلة الأولى للبوابة الذكية تتضمن عدة أنظمة برمجية منها أنظمة المتابعة الذكية للطالب، إدارة القوى العاملة, الأرشفة الإلكترونية, التعاملات الإلكترونية, الأنشطة الطلابية والفعاليات والامتحانات .



تخلل التدشين عرض فيلم عن البوابة الذكية من إنتاج الوحدة التنفيذية لمشروع البوابة الذكية.



عقب ذلك كرم أمين العاصمة ومدير نكتب التربية والتعليم بالأمانة وعدد من القيادات الجهات المانحة والداعمين للمشروع وأبرزهم مجموعة الجيل الجديد ومجموعة أنوار للهندسة وعدد من الجامعات والمدارس الأهلية والحكومية .



حضر التدشين عدد من وكلاء وزارة التربية والتعليم والشباب والرياضة وأمانة العاصمة والوكلاء المساعدين للأمانة ومدراء المناطق التعليمية وعدد من القيادات التربوية ومدراء المدارس الحكومية والأهلية .

[10/أكتوبر/2018]دشن مكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة اليوم مشروع البوابة التعليمية الذكية الذي يعتبر اللبنة الأولى من مشروع الشهيد الرئيس الصماد " يدُ تحمي ويدً تبني " .سبأ