محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الجزائية تقضي بالإعدام والصلب لمدان بالانتماء لداعش صنعاء-سبأ:

قضت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة بإعدام أحد المنتمين لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) قصاصا وحدا وتعزيزا وصلبه ثلاثة أيام في ميدان التحرير بصنعاء.





وقضى منطوق الحكم في الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة القاضي عبده إسماعيل راجح رئيس المحكمة وبحضور ممثل الادعاء عصام يحيى الماوري بأدانة المتهم المدعو(ف.ن.ع) بالتهم المنسوبة اليه في قرار الاتهام.



واعترف المتهم بأنه أدى البيعة لـلمدعو " أبو بكر البغدادي " زعيم تنظيم داعش الإرهابي على السمع والطاعة وأنه كلفه بمهمة الاغتيالات للضباط والجنود والمدنيين, كما أقر أنه كان يقتل البعض رميا بالرصاص وآخرين قام بقتلهم ذبحا بالسكين, معتبرا أن أموالهم ودماءهم مباحة.



وتضمن قرار الاتهام أن المتهم خلال الفترة من 1/1/2015م وحتى 17 /9 /2017م انضم إلى صفوف مرتزقة العدوان وشاركهم القتال ضد الجيش واللجان الشعبية في محافظتي تعز والبيضاء.



ووجهت النيابة للمتهم عددا من التهم من بينها القتل العمد لعدد من الضباط والجنود والمدنيين في عدن وتعز, وتشكيله مع آخرين من عناصر تنظيم داعش عصابة مسلحة للقيام بأعمال إرهابية وإجرامية في محافظات تعز وعدن والبيضاء .



وأشار قرار الاتهام إلى أن العصابة قامت بمهاجمة واقتحام محل صرافة الكريمي في تعز ونهب مبلغ 800 مليون ريال, ومبالغ أخرى بالعملة الأجنبية, كما هاجمت بنك سبأ الإسلامي ونتج عن ذلك قتل أحد أفراد الحراسة وجرح آخر.



ووجه ممثل الادعاء إلى المتهم تهمة الحرابة واختطاف وقتل عدد من الأشخاص وسرقة خمس سيارات وبيعها لصالح تنظيم داعش, كما وجه إلى المتهم تهمة حيازة 20 كجم من مادة " تي ان تي " المتفجرة لتنفيذ عمليات إجرامية في أمانة العاصمة.

سبأ [10/أكتوبر/2018]قضت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة بإعدام أحد المنتمين لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) قصاصا وحدا وتعزيزا وصلبه ثلاثة أيام في ميدان التحرير بصنعاء.سبأ