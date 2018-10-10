محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ حجة يدشن مشروع صيانة وترميم شوارع مدينة حجة حجة -سبأ:





دشن محافظ حجة هلال عبده الصوفي اليوم مشروع صيانة وترميم شوارع مدينة حجة وأعمال الطوارئ الذي ينفذه فرع المؤسسة العامة للطرق والجسور بتمويل وإشراف صندوق صيانة الطرق بتكلفة إجمالية تبلغ 100 مليون ريال.







واستمع المحافظ الصوفي من مدير فرع المؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس فهد عامر والمهندس المشرف على المشروع علي دهم، إلى شرح حول مكونات المشروع وطول الشوارع المستهدفة بأعمال الطبقة الإسفلتية الإضافية وأعمال الترميمات.



وثمن محافظ حجة جهود قيادة وزارة الأشغال والمؤسسة العامة للطرق والجسور وصندوق صيانة الطرق في تنفيذ أعمال الصيانة وإعادة التأهيل للطرق.



وأكد أن صيانة وترميم شوارع وطرق المدينة وإظهارها بالمظهر اللائق من المشاريع الخدمية الحيوية والتي سيكون لها الأثر الإيجابي في الدفع بعجلة التنمية إضافة إلى أهميتها في تسهيل حركة المواطنين والتخفيف من الإزدحامات المرورية.



وشدد المحافظ الصوفي على الجهات المعنية والمنفذة استمرارية العمل والتنفيذ وفق المواصفات المعتمدة والبرامج الزمنية المحددة.



رافقه خلال الزيارة مدير عام الوحدة الهندسية المهندس عبد الله الحداد ونائب المدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين عبدالقوى عبده وعدد من مسؤولي المحافظة.

سبأ [10/أكتوبر/2018]سبأ