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تكريم محافظ إب وعدد من الشخصيات لدورهم في تعزيز الأمن والاستقرار بإب
[10/أكتوبر/2018]
إب-سبأ:

كرمت منظمة فكر للحوار والسلام اليوم محافظ إب عبدالواحد صلاح تقديرا لدوره في تعزيز الأمن والاستقرار ونشر ثقافة الحوار والسلام في المحافظة وتجنيبها ويلات الصراع.


كما كرمت المنظمة رئيس الكتلة البرلمانية للمحافظة الشيخ أحمد النزيلي ووكيل وزارة الداخلية لشئون المناطق الوسطى مدير أمن المحافظة اللواء عبدالحافظ السقاف ورئيس نيابة إستئناف المحافظة القاضي الدكتور مروان المحاقري ومدير مكتب التربية محمد درهم الغزالي ومدير مكتب الثقافة عبدالحكيم مقبل ومن قيادات منظمات المجتمع المدني بالمحافظة عرفات شرف ومن الإعلاميين عبدالغني اليوسفي والشعراء عبدالقادر البنا وجميل الكامل ومحمد الحربي وأمين العقاب.

وفي التكريم أعرب المحافظ صلاح عن تقديره لمنظمة فكر للحوار والسلام لدعمها لجهود قيادة المحافظة وأجهزتها المختلفة في ترسيخ الأمن والإستقرار وإرساء ثقافة التصالح والتسامح بين أبناء المحافظة بما يخدم المصلحة العامة.

وأكد أن محافظة إب بكل أبنائها ستظل مدينة السلام والأمن والإستقرار مهما حاول دعاة الفتنة جر أبنائها لتغيير المسار السلمي الذي ينتهجونه.

وقال " لقد استقبلت محافظة بإب ما يزيد عن مليون نازح من مختلف المحافظات بكل ترحاب دونما تضجر أو تململ، وهو ما يثبت للجميع أن إب حاضنة لكل أبناء اليمن ".. معبرا عن الفخر والاعتزاز بما تنعم به محافظة إب تنعم من أمن واستقرار ورفض أبنائها لكل أشكال الفوضى وتغلبيهم للمصلحة الوطنية.

فيما أكد وكيل المحافظة الدكتور علي الزنم أن تكريم قيادة المحافظة جاء متزامنا مع الاحتفال بالعيد الـ 55 لثورة 14 أكتوبر المجيدة .

وبين أن أبناء إب غيورين على وطنهم وسيظلون ثابتين على مواقفهم تجاه الوطن ومساندين للجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهات العزة والكرامة.

من جانبه أوضح رئيس منظمة فكر للحوار عبدالعزيز العقاب ومدير مكتب الثقافة بإب عبدالحكيم مقبل أن تكريم قيادة محافظة إب يمثل عرفانا بالجهود التي بذلت ولا زالت في تكريس قيم السلام والأخوة والتصالح ونبذ ثقافة الفتنة والإقتتال.

ولفتا إلى أن تعاون جميع أبناء المحافظة ووعيهم بخطورة المرحلة الراهنة ووقوفهم في صف الوطن ومع السلام جنب المحافظة المخاطر وجعلها محافظة السلام والنازحين وعاصمة اليمن السياحية بكل أحقية.

وفي الختام تم منح محافظ إب وبقية المكرمين درع المنظمة والشهادات التقديرية، كما تم تكريم المنظمة بدرع المحافظة لجهودها في دعم السلطة المحلية.

سبأ
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