محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اختتام دورة تدريبية في مجال رعاية الطفل بعمران عمران -سبأ:

اختتمت بمحافظة عمران اليوم دورة تدريبية تكميلية في مجال رعاية الطفل للعاملين الصحيين المساعدين في المرافق الصحية بمديريات المحافظة.



هدفت الدورة التي استمرت 16 يوم إكساب 24 عاملا صحيا من المرافق الصحية بمديريات المحافظة معارف حول كيفية تقديم الرعاية الصحية الأولية التكاملية والقيام بأعمال التشخيص والمتابعة والعلاج للحالات المرضية في المرافق الصحية خاصة أمراض الطفولة والكوليرا والأمومة والطفولة.



وفي الاختتام أشار مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور هادي الحمزي إلى أهمية الدورة في دعم الجانب الصحي والنفسي والاجتماعي للأطفال خاصة في ظل الأوضاع الراهنة وتفشي الأوبئة.



وأكد على أهمية دور العاملين الصحيين في نقل المعلومة الصحيحة في كيفية الوقاية من الأمراض من خلال الاهتمام بالنظافة الشخصية ونظافة المياه.



ولفت إلى أهمية تطبيق المشاركين ما تلقوه في الدورة في الميدان وتنفيذ المهام المناطة بهم في إطار المديريات من أعمال التشخيص والمتابعة العلاجية والارتقاء بالأداء الصحي والتوعوي لحزمة الرعاية الصحية التكاملية للطفل والأم الحامل وتقليل حالات سوء التغذية.



فيما أشار مدير إدارة الرعاية الصحية بمكتب الصحة الدكتور عبد الله قرحش إلى أهمية برامج التدريب والتأهيل لتطوير قدرات ومهارات الكادر الصحي وتعريفهم بطرق التقييم والتشخيص وكذا المعالجة المتكاملة لحالات الأطفال.

سبأ [10/أكتوبر/2018]سبأ