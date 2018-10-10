محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة الأوضاع الأمنية بمحافظة عمران عمران-سبأ:

ناقش لقاء بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، الأوضاع الأمنية على مستوى المحافظة والمديريات.



وتطرق اللقاء الذي ضم مدير أمن المحافظة العميد عبد الله العربجي بحضور وكيل المحافظة حسن الأشقص وقائد فرع الأمن المركزي شرف الحمزي، إلى الجوانب المتصلة بتعزيز الأداء الأمني للحفاظ على الأمن والسكينة العامة، خاصة بمديرية حرف سفيان.



وفي اللقاء أشاد المحافظ جعمان بجهود الأجهزة الأمنية في احتواء النزاع بين المواطنين بمديرية سفيان .. مشددا على عدم التهاون بحق من يسعون لإقلاق الأمن والسكينة العامة وافتعال المشاكل خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء العدوان الذي يستهدف النيل من وحدة الصف الداخلي .



وأكد أن هناك قانون ومحاكم يلجأ الجميع إليها للفصل في أي نزاعات .. مشددا على أنه لن يتم السماح لأي كان إقلاق أمن وسكنية المواطنين أو نهب حقوقهم وممتلكاتهم.

سبأ [10/أكتوبر/2018]سبأ