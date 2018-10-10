ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 10 - أكتوبر - 2018 الساعة 07:19:54م
مجلس النواب يستمع إلى رسالة رئيس المجلس للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعمال الفترة الثانية من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الثالث عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.
الجعفري: وجود القوات الأجنبية على الأراضي السورية غير شرعي وعليها الخروج فوراً
جدد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري التأكيد على أن وجود القوات الأجنبية على الأراضي السورية غير شرعي وينتهك مبادئ وميثاق الأمم المتحدة وعليها الخروج فورا.
صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعامي 2018 و2019 .. قائلا إن التوترات في مجال السياسة التجارية وفرض تعريفات جمركية على الواردات أثرت سلبا على التجارة.
ترشيح المصري صلاح للفوز بالكرة الذهبية
أدرج اسم لاعب المنتخب المصري ونجم فريق ليفربول الإنكليزي محمد صلاح مع ثلاثة آخرين من الفريق الانكليزي هم أليسون بيكر وروبيرتو فيرمينو وساديو ماني ضمن قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لعام 2018.
آخر الأخبار:
محافظ حجة يطلع على سير العمل بفرع مصلحة الأحوال المدنية
جهود قبلية تنهي قضية قتل بالخطأ في شبام كوكبان بالمحويت
الشرطة البلجيكية تداهم مقار أندية ومنازل على خلفية التلاعب بنتائج المباريات
وسائل إعلام تركية : 15 سعودياً وصلوا إسطنبول يوم إختفاء الصحفي السعودي خاشقجي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وقفة لأبناء مديرية السبعين تندد بجرائم العدوان وحربه الاقتصادية
[10/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:

نظم أبناء مديرية السبعين بأمانة العاصمة اليوم وقفة احتجاجية لتنديد بالحرب الاقتصادية وسياسة التجويع والحصار لتحالف العدوان، وإعلان النفير العام لرفد جبهات الساحل الغربي.


وأدان أبناء ومشائخ ووجهاء وقيادة مديرية السبعين، في الوقفة التي حضرها وكيلا أمانة العاصمة علي السقاف وقناف المراني، استمرار العدوان والحصار على الشعب اليمني في ظل صمت دولي معيب.

وأكد المشاركون في الوقفة أن سياسة التجويع والحصار وحرب العدوان الاقتصادية لن تزيد الشعب اليمني إلا تماسكا وقوة في مواجهته .. محملين الأمم المتحدة المسؤولية إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من تجويع وحصار وجرائم بحق الأطفال والنساء.

كما أكدوا استمرار الصمود في مواجهة العدوان ورفد الجبهات وتسيير قوافل الدعم للجيش واللجان الشعبية.

وأشاد وكيلا أمانة العاصمة السقاف والمراني، بمستوى حضور وتفاعل أبناء ومشائخ وعقال ووجهاء مديرية السبعين والذي يعبر عن وعيهم.

وأشارا إلى المواقف المشرفة لأبناء وقيادة مديرية السبعين في التصدي للعدوان ومساندة أبطال الجيش واللجان الشعبية بالرجال والعتاد والمال.

وأشادا وكيلا أمانة العاصمة، بصمود أبناء مديريات أمانة العاصمة في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.

فيما أكد مدير مديرية السبعين محمد ناجي، استمرار أبناء المديرية في رفد الجبهات بالرجال والمال وتسيير القوافل للمرابطين في الجبهات دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.

وأشار إلى أن ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم بحق الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير مقومات البلاد، لن يزيد اليمنيين إلا صمودا وتماسكا في مواجهة العدوان.

وأكد بيان صادر عن الوقفة الاستمرار في التعبئة والتحشيد ورفد الجبهات .. داعيا الجميع إلى تعزيز التكافل والتلاحم والثبات في مواجهة العدوان ومخططاته.

ولفت البيان إلى أن أساليب تحالف العدوان بدءا بنقل البنك المركزي وطباعة مليارات الريالات وإغلاق المنافذ والموانئ والمطارات ومنع بيع النفط، يهدف إلى إركاع الشعب اليمني وكسر إرادته.

وحمل البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن، مسؤولية استمرار مجازر العدوان بحق الشعب اليمني وما يفرضه من حصار جائر.

سبأ
  المزيد من (محلي)
محافظ حجة يطلع على سير العمل بفرع مصلحة الأحوال المدنية
جهود قبلية تنهي قضية قتل بالخطأ في شبام كوكبان بالمحويت
لقاء موسع لعلماء وخطباء ومرشدي مديريات مدينة الحديدة
تدشين مشروع سفلتة شوارع الحي السياسي بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة
اجتماع برئاسة وزير المياه والبيئة لمناقشة أنشطة الحد من وباء الكوليرا
مصرع عدد من الجنود السعوديين في عملية هجومية بجيزان
تفقد سير العمل في إعادة تأهيل مبنى المقام الأثري وسور مدينة صعدة
الدفاع المدني يخمد حريق نشب في احد المنازل بأمانة العاصمة
تدشين مشروع البوابة التعليمة الذكية بأمانة العاصمة
الجزائية تقضي بالإعدام والصلب لمدان بالانتماء لداعش

العدوان السعودي على اليمن
استشهاد مواطن وإصابة آخر بغارات لطيران العدوان بصعدة
[10/أكتوبر/2018]
خمسة شهداء إثر استهداف طيران العدوان سبيل ماء بالحديدة
[10/أكتوبر/2018]
من الجنوب إلى الشمال .. لا للتجويع والاحتلال
[10/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على صعدة والحديدة وجيزان
[10/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات قرب مطاحن البحر الأحمر بالحديدة
[09/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by