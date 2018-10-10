محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة لأبناء مديرية السبعين تندد بجرائم العدوان وحربه الاقتصادية صنعاء-سبأ:

نظم أبناء مديرية السبعين بأمانة العاصمة اليوم وقفة احتجاجية لتنديد بالحرب الاقتصادية وسياسة التجويع والحصار لتحالف العدوان، وإعلان النفير العام لرفد جبهات الساحل الغربي.



وأدان أبناء ومشائخ ووجهاء وقيادة مديرية السبعين، في الوقفة التي حضرها وكيلا أمانة العاصمة علي السقاف وقناف المراني، استمرار العدوان والحصار على الشعب اليمني في ظل صمت دولي معيب.



وأكد المشاركون في الوقفة أن سياسة التجويع والحصار وحرب العدوان الاقتصادية لن تزيد الشعب اليمني إلا تماسكا وقوة في مواجهته .. محملين الأمم المتحدة المسؤولية إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من تجويع وحصار وجرائم بحق الأطفال والنساء.



كما أكدوا استمرار الصمود في مواجهة العدوان ورفد الجبهات وتسيير قوافل الدعم للجيش واللجان الشعبية.



وأشاد وكيلا أمانة العاصمة السقاف والمراني، بمستوى حضور وتفاعل أبناء ومشائخ وعقال ووجهاء مديرية السبعين والذي يعبر عن وعيهم.



وأشارا إلى المواقف المشرفة لأبناء وقيادة مديرية السبعين في التصدي للعدوان ومساندة أبطال الجيش واللجان الشعبية بالرجال والعتاد والمال.



وأشادا وكيلا أمانة العاصمة، بصمود أبناء مديريات أمانة العاصمة في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.



فيما أكد مدير مديرية السبعين محمد ناجي، استمرار أبناء المديرية في رفد الجبهات بالرجال والمال وتسيير القوافل للمرابطين في الجبهات دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.



وأشار إلى أن ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم بحق الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير مقومات البلاد، لن يزيد اليمنيين إلا صمودا وتماسكا في مواجهة العدوان.



وأكد بيان صادر عن الوقفة الاستمرار في التعبئة والتحشيد ورفد الجبهات .. داعيا الجميع إلى تعزيز التكافل والتلاحم والثبات في مواجهة العدوان ومخططاته.



ولفت البيان إلى أن أساليب تحالف العدوان بدءا بنقل البنك المركزي وطباعة مليارات الريالات وإغلاق المنافذ والموانئ والمطارات ومنع بيع النفط، يهدف إلى إركاع الشعب اليمني وكسر إرادته.



وحمل البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن، مسؤولية استمرار مجازر العدوان بحق الشعب اليمني وما يفرضه من حصار جائر.

سبأ [10/أكتوبر/2018]سبأ