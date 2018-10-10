محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل عقد لقاء تشاوري بصنعاء لدراسة حالة الأطفال قيد الاحتجاز صنعاء-سبأ:

عقد اليوم بصنعاء لقاء تشاوري لمناقشة نتائج دراسة حالة الأطفال الموُدًعين في مؤسسات الإحتجاز، نفذته اللجنة الفنية لتعزيز عدالة الأطفال بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة " يونيسيف ".



يستعرض اللقاء على مدى يومين بمشاركة 40 مشاركاً من أعضاء اللجنة الفنية وأخصائيين اجتماعين بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل وباحثين قانونيين من وزارة العدل ومنسقين من مصلحة السجون وعدد من وكلاء النيابات، مكونات الدراسة الخاصة ببدائل الإحتجاز وضمانات التقاضي والتأهيل وإعادة الدمج.



وفي اللقاء أشار وكيل وزارة العدل للشئون المالية والإدارية القاضي سعد أحمد هادي إلى أهمية تطبيق مخرجات الدراسة من الجهات المختصة بما يخدم الطفل في نزاع مع القانون وأن يصنف الطفل في حالة تحفظ وليس احتجاز لاتخاذ التدابير لمصلحة الطفل وليس تطبيق العقوبات عليه كون المسئولية لا تقع عليه حتى سن 18 عاماً.



ودعا المختصين في المؤسسات ذات العلاقة إلى تلمس أوضاع الأطفال بمسئولية كونهم في سن تحتاج للرعاية النفسية والمتابعة والاهتمام المجتمعي.



ولفت الوكيل هادي إلى أن الدراسة التي استهدفت 217 طفلا في نزاع مع القانون وموٌدًعين في دار التوجيه الاجتماعي والسجن المركزي والسجن الاحتياطي ومركز اللاجئين في أمانة العاصمة وإب وذمار تٌعد مؤشرا حقيقيا لأوضاع الأطفال في نزاع مع القانون وظروف وأماكن احتجازهم.



وثمن دور اللجنة الفنية لتعزيز عدالة الأطفال ومنظمة اليونيسيف ومصلحة السجون في تنفيذ الدراسة الميدانية والبحث عن حلول ومعالجات للأطفال قيد الاحتجاز.



فيما أشار مدير الرعاية والتأهيل بمصلحة السجون العميد عبدالله الحكيم إلى دور الجانب الحكومي والمنظمات في تقصي ودراسة وضع الأطفال قيد الاحتجاز لتحسين ظروف احتجازهم .. معتبرا أن السجن يتجاوز وصفه المكاني إلى حجز نفسي يؤثر على سلوكيات الطفل مستقبلاً.



وبين أن النقاشات واللقاءات المتكررة لبحث وضع الأطفال في نزاع مع القانون يهدف لإيجاد سجون خالية من الأطفال كهدف قريب يتمثل في بناء أماكن خاصة للإحداث داخل السجون منفصلة تماماً عن سجون البالغين ومستقلة في أنشطتها الخاصة بإعادة التأهيل والرعاية والأنشطة الأخرى.



من جانبها استعرضت رئيسة اللجنة الفنية لتعزيز عدالة الأطفال آمال الرياشي أهداف الدراسة وأهمية الخروج برؤية تحليلية من المشاركين تسهم في تحسين أوضاع الأطفال في نزاع مع القانون والتأكيد على أهمية تحويل أماكن الاحتجاز لتعديل السلوك وليس تنفيذ الأحكام والاحتجاز للاستدلال والتقاضي.



ولفتت إلى ضرورة العدالة التصالحية وتقديم العون القضائي للأطفال بهدف الوصول لبرامج غير احتجازية للأطفال في خلاف مع القانون وتعجيل البت في قضاياهم .

سبأ [10/أكتوبر/2018]سبأ