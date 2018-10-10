ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 10 - أكتوبر - 2018 الساعة 06:06:05م
مجلس النواب يستمع إلى رسالة رئيس المجلس للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعمال الفترة الثانية من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الثالث عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.
الجعفري: وجود القوات الأجنبية على الأراضي السورية غير شرعي وعليها الخروج فوراً
جدد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري التأكيد على أن وجود القوات الأجنبية على الأراضي السورية غير شرعي وينتهك مبادئ وميثاق الأمم المتحدة وعليها الخروج فورا.
صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعامي 2018 و2019 .. قائلا إن التوترات في مجال السياسة التجارية وفرض تعريفات جمركية على الواردات أثرت سلبا على التجارة.
ترشيح المصري صلاح للفوز بالكرة الذهبية
أدرج اسم لاعب المنتخب المصري ونجم فريق ليفربول الإنكليزي محمد صلاح مع ثلاثة آخرين من الفريق الانكليزي هم أليسون بيكر وروبيرتو فيرمينو وساديو ماني ضمن قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لعام 2018.
آخر الأخبار:
إنطلاق الدورة الـ 10 للمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية في الجزائر السبت
عقد لقاء تشاوري بصنعاء لدراسة حالة الأطفال قيد الاحتجاز
مصرع 50 شخصاً في انقلاب حافلة على طريق قرب العاصمة الكينية نيروبي
اجتماع برئاسة وزير الإعلام يناقش مهام لجان الملتقى الوطني للإعلام المجتمعي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
عقد لقاء تشاوري بصنعاء لدراسة حالة الأطفال قيد الاحتجاز
[10/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:

عقد اليوم بصنعاء لقاء تشاوري لمناقشة نتائج دراسة حالة الأطفال الموُدًعين في مؤسسات الإحتجاز، نفذته اللجنة الفنية لتعزيز عدالة الأطفال بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة " يونيسيف ".


يستعرض اللقاء على مدى يومين بمشاركة 40 مشاركاً من أعضاء اللجنة الفنية وأخصائيين اجتماعين بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل وباحثين قانونيين من وزارة العدل ومنسقين من مصلحة السجون وعدد من وكلاء النيابات، مكونات الدراسة الخاصة ببدائل الإحتجاز وضمانات التقاضي والتأهيل وإعادة الدمج.

وفي اللقاء أشار وكيل وزارة العدل للشئون المالية والإدارية القاضي سعد أحمد هادي إلى أهمية تطبيق مخرجات الدراسة من الجهات المختصة بما يخدم الطفل في نزاع مع القانون وأن يصنف الطفل في حالة تحفظ وليس احتجاز لاتخاذ التدابير لمصلحة الطفل وليس تطبيق العقوبات عليه كون المسئولية لا تقع عليه حتى سن 18 عاماً.

ودعا المختصين في المؤسسات ذات العلاقة إلى تلمس أوضاع الأطفال بمسئولية كونهم في سن تحتاج للرعاية النفسية والمتابعة والاهتمام المجتمعي.

ولفت الوكيل هادي إلى أن الدراسة التي استهدفت 217 طفلا في نزاع مع القانون وموٌدًعين في دار التوجيه الاجتماعي والسجن المركزي والسجن الاحتياطي ومركز اللاجئين في أمانة العاصمة وإب وذمار تٌعد مؤشرا حقيقيا لأوضاع الأطفال في نزاع مع القانون وظروف وأماكن احتجازهم.

وثمن دور اللجنة الفنية لتعزيز عدالة الأطفال ومنظمة اليونيسيف ومصلحة السجون في تنفيذ الدراسة الميدانية والبحث عن حلول ومعالجات للأطفال قيد الاحتجاز.

فيما أشار مدير الرعاية والتأهيل بمصلحة السجون العميد عبدالله الحكيم إلى دور الجانب الحكومي والمنظمات في تقصي ودراسة وضع الأطفال قيد الاحتجاز لتحسين ظروف احتجازهم .. معتبرا أن السجن يتجاوز وصفه المكاني إلى حجز نفسي يؤثر على سلوكيات الطفل مستقبلاً.

وبين أن النقاشات واللقاءات المتكررة لبحث وضع الأطفال في نزاع مع القانون يهدف لإيجاد سجون خالية من الأطفال كهدف قريب يتمثل في بناء أماكن خاصة للإحداث داخل السجون منفصلة تماماً عن سجون البالغين ومستقلة في أنشطتها الخاصة بإعادة التأهيل والرعاية والأنشطة الأخرى.

من جانبها استعرضت رئيسة اللجنة الفنية لتعزيز عدالة الأطفال آمال الرياشي أهداف الدراسة وأهمية الخروج برؤية تحليلية من المشاركين تسهم في تحسين أوضاع الأطفال في نزاع مع القانون والتأكيد على أهمية تحويل أماكن الاحتجاز لتعديل السلوك وليس تنفيذ الأحكام والاحتجاز للاستدلال والتقاضي.

ولفتت إلى ضرورة العدالة التصالحية وتقديم العون القضائي للأطفال بهدف الوصول لبرامج غير احتجازية للأطفال في خلاف مع القانون وتعجيل البت في قضاياهم .

سبأ
  المزيد من (محلي)
إنطلاق الدورة الـ 10 للمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية في الجزائر السبت
اجتماع برئاسة وزير الإعلام يناقش مهام لجان الملتقى الوطني للإعلام المجتمعي
رئيس مجلس القضاء يتفقد سير العمل بالشعبة والمحكمة التجارية ومحكمة ونيابة بني الحارث
افتتاح سوق 21 سبتمبر للباعة المتجولين بذمار
المكتب التنفيذي بصعدة يناقش سير العمل بالمكاتب الخدمية
استشهاد مواطن وإصابة آخر بغارات لطيران العدوان بصعدة
منظمة الموطن توزع حقائب مدرسية بمدرسة الأمل للصم والبكم بصنعاء
مناقشة مستوى الأداء الجمركي في حرف سفيان وفرع مصلحة الجمارك بعمران
قبائل الضلاع بالمحويت تؤكد أن خيار الصمود والمواجهة هو الحل لطرد المعتدين
محافظ ريمة يدشن توزيع مساعدات إيوائية للأسر النازحة
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد مواطن وإصابة آخر بغارات لطيران العدوان بصعدة
[10/أكتوبر/2018]
خمسة شهداء إثر استهداف طيران العدوان سبيل ماء بالحديدة
[10/أكتوبر/2018]
من الجنوب إلى الشمال .. لا للتجويع والاحتلال
[10/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على صعدة والحديدة وجيزان
[10/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات قرب مطاحن البحر الأحمر بالحديدة
[09/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by