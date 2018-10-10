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آخر تحديث: الأربعاء، 10 - أكتوبر - 2018 الساعة 06:06:05م
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مصرع 50 شخصاً في انقلاب حافلة على طريق قرب العاصمة الكينية نيروبي
[10/أكتوبر/2018]
نيروبي – سبأ :

أعلنت الشرطة الكينية اليوم الاربعاء عن مقتل 50 شخصاً على الأقل في انحراف حافلة وانقلابها عند منحدر حاد على طريق يربط العاصمة نيروبي بمدينة كيسومو غرب البلاد .


وذكرت وكالة انباء رويترز ان الشرطة وفرق الإنقاذ احصت 50 قتيلاً بينهم سبعة أطفال.

وبعث الرئيس أوهورو كينياتا بتعازيه لعائلات الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وقال على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ”أود أن أناشد السائقين توخي الحذر دوما لتجنب مثل هذا الحادث الكارثي“.

وسمع سكان قرب موقع الحادث الذي وقع في وقت مبكر صباح يوم الأربعاء صرخات وهرعوا لمكان الحافلة.

وتشير التقارير الى ان 2345 شخصاً لقوا مصرعهم في حوادث سير في أنحاء كينيا خلال الأشهر العشرة الماضية بزيادة قدرها ثمانية في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

سبأ
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