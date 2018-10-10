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اجتماع برئاسة وزير الإعلام يناقش مهام لجان الملتقى الوطني للإعلام المجتمعي
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اجتماع برئاسة وزير الإعلام يناقش مهام لجان الملتقى الوطني للإعلام المجتمعي
[10/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:

استعرض اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الإعلام عبدالسلام جابر، الترتيبات الخاصة بالملتقى الوطني الأول للإعلام المجتمعي المقرر انعقاده بالعاصمة صنعاء خلال أكتوبر الجاري.


وتطرق الإجتماع الذي ضم اللجنة التحضيرية للملتقى بحضور رئيس دائرة الإعلام بمكتب الرئاسة محمد الوريث ومستشار وزارة الإعلام توفيق الحميري، إلى مهام واختصاصات اللجان المنبثقة عن اللجنة التحضيرية والتي تم إقرارها وتتمثل في التنظيمية والإعلامية والمالية والمتابعة مع إضافة لجان العلاقات العامة والصياغة والمحافظات.

وأقر الإجتماع قائمة أعضاء اللجان وكلف رؤسائها بالتعاون مع الأعضاء لإعداد خطة عمل لكل لجنة لمناقشتها وإقرارها في الإجتماع المقبل.

وفي الإجتماع أكد وزير الإعلام أهمية إضطلاع اللجان المشكلة بدورها في إعداد وتقديم الخطط الخاصة بالملتقى الذي سيناقش محددات الإعلام المجتمعي في التوعية بمخططات العدوان والحرب الناعمة التي يشنها تحالف العدوان بهدف إضعاف الجبهة الداخلية.

ولفت إلى أن تنظيم وإدارة الإعلام المجتمعي بصورة تواكب المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن، مسؤولية الجميع خاصة في ظل تصعيد العدوان وحربه الاقتصادية التي فاقمت من أوضاع اليمنيين.

وقال " نريد أن يتحول المجتمع إلى جبهة إعلامية مساندة للإعلام الوطني ومواجهة شائعات وحملات التضليل التي يمارسها إعلام العدوان وأبواقه".

وقد تحدث خلال الإجتماع رئيس دائرة الإعلام بمكتب الرئاسة ومستشار وزارة الإعلام وعدد من أعضاء اللجنة التحضيرية حول أهمية دور الإعلام المجتمعي خلال المرحلة الراهنة.

سبأ
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