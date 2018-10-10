محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس مجلس القضاء يتفقد سير العمل بالشعبة والمحكمة التجارية ومحكمة ونيابة بني الحارث صنعاء-سبأ:





قام رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل ومعه رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي يحيى العنسي اليوم، بزيارة تفقدية لشعبة الاستئناف التجاري والمحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة.







واستمع رئيس مجلس القضاء الأعلى من رئيس الشعبة التجارية القاضي محمد الفرح والأعضاء ورئيس المحكمة التجارية الابتدائية القاضي مصطفى مكشم، إلى شرح حول سير العمل ومستوى انضباط القضاة والصعوبات التي يواجهونها والسبل الكفيلة بمعالجتها.



ووجه القاضي المتوكل بسرعة توزيع القضايا في الشعبة التجارية الثانية والبدء في أعمالها بعد أعادة تشكيلها ومباشرة مهامها.



كما تم الوقوف أمام ما رفع إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى من جمعية البنوك، ووجه القاضي المتوكل المحكمة بسرعة البت في قضايا البنوك أولا بأول وفق آلية تضمن عدم الإخلال بالأحكام وفي نفس الوقت لا تضر بالأخرين، كما وجه المحكمة التجارية بسرعة السير في الإجراءات القانونية بالنسبة لقضايا التنفيذ المنظورة أمامها.



وخلال الزيارة عقد رئيس مجلس القضاء الأعلى لقاء موسع مع رئيس وأعضاء شعبة الاستئناف التجاري وقضاة المحكمة التجارية الابتدائية والعاملين فيهما، لمناقشة سير العمل والصعوبات التي تواجه الشعبة والمحكمة.



وفي اللقاء أشار القاضي المتوكل إلى أن الزيارة تهدف للاطلاع على سير العمل بالشعبة والمحكمة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن.



وأشاد بجهود القضاة وجميع العاملين في المحكمة والشعبة وما يقومون به من دور بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة.. وقال" الرجال المخلصون لا يظهرون إلا في مثل هذه الظروف الصعبة".



ولفت رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى أن قضايا المحكمة التجارية كثيرة والصعوبات كثيرة ما يتطلب بذل المزيد من الجهود والتغلب على التحديات الراهنة.. مؤكدا على أهمية رفع تقرير تفصيلي حول سير العمل وأبرز الصعوبات للعمل على معالجتها وفق الإمكانيات المتاحة.



إلى ذلك تفقد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل ومعه رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي يحيى العنسي ورئيس محكمة استئناف الأمانة القاضي محمد إسماعيل عبد القادر، سير العمل في محكمة ونيابة بني الحارث الابتدائية.



واستمع القاضي المتوكل ومرافقوه من رئيس محكمة بني الحارث القاضي طه عقبه إلى شرح حول سير العمل في محكمة ونيابة بني الحارث والصعوبات التي تواجهها في ظل زيادة القضايا وعدم وجود مبنى يتناسب مع المحكمة والقضايا الواردة إليها والذي يعد من أبرز الصعوبات.



وخلال الزيارة عقد رئيس مجلس القضاء الأعلى لقاء موسع مع رئيس محكمة ووكيل نيابة بني الحارث والقضاة والكادر الإداري.



وفي اللقاء أكد القاضي المتوكل اهتمام المجلس بمحكمة ونيابة بني الحارث نظرا لموقعها والقضايا الواردة إليها وحجم التوسع العمراني الكبير فيها وكذا لمواقف هذه المديرية وتضحيات أبنائها في ميادين العزة والبطولة والشرف مما يتطلب من مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة القضائية إيلائها المزيد من الاهتمام.



ولفت إلى أن رئيس محكمة بني الحارث والقضاة وأعضاء النيابة العاملين فيها من خيرة القضاة ونشيد بجهودهم الكبيرة في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها الوطن.. مشيرا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب بذل المزيد من الجهود من قبل الجميع.



وأشار القاضي المتوكل إلى أنه سيتم معالجة الصعوبات التي تواجهها المحكمة والنيابة وفي مقدمتها توفير المبنى الذي يتناسب مع حجم العمل بالمحكمة والنيابة وغيرها من الصعوبات بحسب الإمكانيات المتاحة.. مشددا على أهمية مضاعفة الجهود لسرعة البت في قضايا المواطنين بالمديرية.



وكان رئيس محكمة الاستئناف بالأمانة ورئيس محكمة بني الحارث قد رحبا برئيس مجلس القضاء الأعلى.. منوهين باهتمامه بمتابعة سير العمل بمحكمة ونيابة بني الحارث عن قرب وتلمس احتياجاتها بما يسهم في تحسين مستوى الأداء.



وأكدا أن هذه الزيارة ستعطي القضاة وجميع العاملين بالمحكمة والنيابة دفعة لبذل المزيد من الجهود.

سبأ [10/أكتوبر/2018]سبأ