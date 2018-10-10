ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 10 - أكتوبر - 2018 الساعة 06:06:05م
مجلس النواب يستمع إلى رسالة رئيس المجلس للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعمال الفترة الثانية من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الثالث عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.
الجعفري: وجود القوات الأجنبية على الأراضي السورية غير شرعي وعليها الخروج فوراً
جدد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري التأكيد على أن وجود القوات الأجنبية على الأراضي السورية غير شرعي وينتهك مبادئ وميثاق الأمم المتحدة وعليها الخروج فورا.
صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعامي 2018 و2019 .. قائلا إن التوترات في مجال السياسة التجارية وفرض تعريفات جمركية على الواردات أثرت سلبا على التجارة.
ترشيح المصري صلاح للفوز بالكرة الذهبية
أدرج اسم لاعب المنتخب المصري ونجم فريق ليفربول الإنكليزي محمد صلاح مع ثلاثة آخرين من الفريق الانكليزي هم أليسون بيكر وروبيرتو فيرمينو وساديو ماني ضمن قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لعام 2018.
آخر الأخبار:
إنطلاق الدورة الـ 10 للمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية في الجزائر السبت
عقد لقاء تشاوري بصنعاء لدراسة حالة الأطفال قيد الاحتجاز
مصرع 50 شخصاً في انقلاب حافلة على طريق قرب العاصمة الكينية نيروبي
اجتماع برئاسة وزير الإعلام يناقش مهام لجان الملتقى الوطني للإعلام المجتمعي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
رئيس مجلس القضاء يتفقد سير العمل بالشعبة والمحكمة التجارية ومحكمة ونيابة بني الحارث
[10/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:



قام رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل ومعه رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي يحيى العنسي اليوم، بزيارة تفقدية لشعبة الاستئناف التجاري والمحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة.




واستمع رئيس مجلس القضاء الأعلى من رئيس الشعبة التجارية القاضي محمد الفرح والأعضاء ورئيس المحكمة التجارية الابتدائية القاضي مصطفى مكشم، إلى شرح حول سير العمل ومستوى انضباط القضاة والصعوبات التي يواجهونها والسبل الكفيلة بمعالجتها.

ووجه القاضي المتوكل بسرعة توزيع القضايا في الشعبة التجارية الثانية والبدء في أعمالها بعد أعادة تشكيلها ومباشرة مهامها.

كما تم الوقوف أمام ما رفع إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى من جمعية البنوك، ووجه القاضي المتوكل المحكمة بسرعة البت في قضايا البنوك أولا بأول وفق آلية تضمن عدم الإخلال بالأحكام وفي نفس الوقت لا تضر بالأخرين، كما وجه المحكمة التجارية بسرعة السير في الإجراءات القانونية بالنسبة لقضايا التنفيذ المنظورة أمامها.

وخلال الزيارة عقد رئيس مجلس القضاء الأعلى لقاء موسع مع رئيس وأعضاء شعبة الاستئناف التجاري وقضاة المحكمة التجارية الابتدائية والعاملين فيهما، لمناقشة سير العمل والصعوبات التي تواجه الشعبة والمحكمة.

وفي اللقاء أشار القاضي المتوكل إلى أن الزيارة تهدف للاطلاع على سير العمل بالشعبة والمحكمة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن.

وأشاد بجهود القضاة وجميع العاملين في المحكمة والشعبة وما يقومون به من دور بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة.. وقال" الرجال المخلصون لا يظهرون إلا في مثل هذه الظروف الصعبة".

ولفت رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى أن قضايا المحكمة التجارية كثيرة والصعوبات كثيرة ما يتطلب بذل المزيد من الجهود والتغلب على التحديات الراهنة.. مؤكدا على أهمية رفع تقرير تفصيلي حول سير العمل وأبرز الصعوبات للعمل على معالجتها وفق الإمكانيات المتاحة.

إلى ذلك تفقد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل ومعه رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي يحيى العنسي ورئيس محكمة استئناف الأمانة القاضي محمد إسماعيل عبد القادر، سير العمل في محكمة ونيابة بني الحارث الابتدائية.

واستمع القاضي المتوكل ومرافقوه من رئيس محكمة بني الحارث القاضي طه عقبه إلى شرح حول سير العمل في محكمة ونيابة بني الحارث والصعوبات التي تواجهها في ظل زيادة القضايا وعدم وجود مبنى يتناسب مع المحكمة والقضايا الواردة إليها والذي يعد من أبرز الصعوبات.

وخلال الزيارة عقد رئيس مجلس القضاء الأعلى لقاء موسع مع رئيس محكمة ووكيل نيابة بني الحارث والقضاة والكادر الإداري.

وفي اللقاء أكد القاضي المتوكل اهتمام المجلس بمحكمة ونيابة بني الحارث نظرا لموقعها والقضايا الواردة إليها وحجم التوسع العمراني الكبير فيها وكذا لمواقف هذه المديرية وتضحيات أبنائها في ميادين العزة والبطولة والشرف مما يتطلب من مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة القضائية إيلائها المزيد من الاهتمام.

ولفت إلى أن رئيس محكمة بني الحارث والقضاة وأعضاء النيابة العاملين فيها من خيرة القضاة ونشيد بجهودهم الكبيرة في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها الوطن.. مشيرا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب بذل المزيد من الجهود من قبل الجميع.

وأشار القاضي المتوكل إلى أنه سيتم معالجة الصعوبات التي تواجهها المحكمة والنيابة وفي مقدمتها توفير المبنى الذي يتناسب مع حجم العمل بالمحكمة والنيابة وغيرها من الصعوبات بحسب الإمكانيات المتاحة.. مشددا على أهمية مضاعفة الجهود لسرعة البت في قضايا المواطنين بالمديرية.

وكان رئيس محكمة الاستئناف بالأمانة ورئيس محكمة بني الحارث قد رحبا برئيس مجلس القضاء الأعلى.. منوهين باهتمامه بمتابعة سير العمل بمحكمة ونيابة بني الحارث عن قرب وتلمس احتياجاتها بما يسهم في تحسين مستوى الأداء.

وأكدا أن هذه الزيارة ستعطي القضاة وجميع العاملين بالمحكمة والنيابة دفعة لبذل المزيد من الجهود.

سبأ
  المزيد من (محلي)
إنطلاق الدورة الـ 10 للمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية في الجزائر السبت
عقد لقاء تشاوري بصنعاء لدراسة حالة الأطفال قيد الاحتجاز
اجتماع برئاسة وزير الإعلام يناقش مهام لجان الملتقى الوطني للإعلام المجتمعي
افتتاح سوق 21 سبتمبر للباعة المتجولين بذمار
المكتب التنفيذي بصعدة يناقش سير العمل بالمكاتب الخدمية
استشهاد مواطن وإصابة آخر بغارات لطيران العدوان بصعدة
منظمة الموطن توزع حقائب مدرسية بمدرسة الأمل للصم والبكم بصنعاء
مناقشة مستوى الأداء الجمركي في حرف سفيان وفرع مصلحة الجمارك بعمران
قبائل الضلاع بالمحويت تؤكد أن خيار الصمود والمواجهة هو الحل لطرد المعتدين
محافظ ريمة يدشن توزيع مساعدات إيوائية للأسر النازحة
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد مواطن وإصابة آخر بغارات لطيران العدوان بصعدة
[10/أكتوبر/2018]
خمسة شهداء إثر استهداف طيران العدوان سبيل ماء بالحديدة
[10/أكتوبر/2018]
من الجنوب إلى الشمال .. لا للتجويع والاحتلال
[10/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على صعدة والحديدة وجيزان
[10/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات قرب مطاحن البحر الأحمر بالحديدة
[09/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by