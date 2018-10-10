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افتتاح سوق 21 سبتمبر للباعة المتجولين بذمار
[10/أكتوبر/2018]
ذمار-سبأ:

افتتح محافظ ذمار محمد حسين المقدشي اليوم، سوق 21 سبتمبر للباعة المتجولين بمدينة ذمار والذي تم تجهيزه بتمويل صندوق النظافة والتحسين.


وفي الافتتاح بحضور وكلاء المحافظة محسن هارون ومحمود الجبين وعباس العمدي، أشار المحافظ المقدشي إلى أن افتتاح السوق الذي يأتي تزامنا مع أعياد الثورة اليمنية سيسهم في تنظيم عمل الباعة المتجولين والحد من الإزدحامات المرورية.

ولفت إلى أن السلطة المحلية بصدد استكمال التجهيزات النهائية في ثلاثة أسواق بديلة في مناطق مختلفة بالمدينة .. موجها الجهات المعنية بإعفاء أصحاب البسطات والباعة المتجولين من الإيجار والرسوم لمدة شهرين.

وأكد أن التفاعل والتعاون المجتمعي مع حملة إزالة المخالفات وتنظيم الشوارع شكل دافعا لنجاح الحملة في التخلص من العشوائية وإيجاد الأسواق البديلة.

وثمن محافظ ذمار جهود القائمين على الحملة .. مشدداً على الجهات المعنية المتابعة والرقابة المتواصلة لمنع أي إستحداثات أو اعتداء على الأرصفة والشوارع العامة.

من جانبه أوضح مدير صندوق النظافة والتحسين محمد شرف عباد أن الأسواق البديلة ستسهم في الحفاظ على النظافة العامة وتسهيل حركة السير وإبراز المظهر الجمالي للمدينة.

حضر الافتتاح مدير مكتب الأشغال المهندس هيصمي الهيصمي ومدير مديرية مدينة ذمار محمد السيقل ومدير مكتب النقل المهندس حيدر سودان ونائب مدير أمن المحافظة العميد عبدالمجيد القوسي وقائد شرطة النجدة العقيد عصام الغيلي ومدير مكتب الزراعة والري المهندس هلال الجشاري ومدير مكتب الثقافة محمد العومري وعدد من القيادات.

سبأ
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