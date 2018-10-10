[10/أكتوبر/2018]
صعدة -سبأ:
ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة صعدة في اجتماعه اليوم برئاسة المحافظ محمد جابر عوض، سير العمل ومستوى أداء المكاتب الخدمية.
وأدان الاجتماع الذي حضره وكلاء المحافظة ومدراء المكاتب التنفيذية، الحرب الاقتصادية التي تشنها دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي على الشعب اليمني ومنها طباعة العملة بهدف تضييق الخناق على الشعب اليمني.
وفي الاجتماع أشاد محافظ صعدة المحافظة بجهود المكاتب الخدمية خلال الفترة الماضية.. مؤكدا ضرورة تظافر الجهود لخدمة المجتمع وتخفيف معاناة المواطنين التي خلفها العدوان والحصار.
وشدد على ضرورة الاهتمام بالزراعة لما لها من أهمية في مواجهة العدوان الإجرامي والوصول للاكتفاء الذاتي.
سبأ