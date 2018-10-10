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آخر تحديث: الأربعاء، 10 - أكتوبر - 2018 الساعة 05:43:46م
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ولاية فلوريدا الأمريكية تستعد لاعصار غير مسبوق
[10/أكتوبر/2018]
فلوريدا – سبأ :

حذرت مصلحة الأرصاد الجوية في عاصمة ولاية فلوريدا الأمريكية تالاهاسي من الإعصار مايكل الذي يتوقع أن يضرب السواحل نهار اليوم الأربعاء، فيما يتوقع ان يكون اعصاراً غير مسبوق وصفه المركز الوطني الامريكي للأعاصير العاصفة بأنه "شديد الخطورة".


وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية وفقاً للمركز الوطني الامريكي ان الإعصار والذي يتجه إلى سواحل فلوريدا جنوب شرق الولايات المتحدة تحول إلى الفئة الرابعة .

واوضحت ان رياحاً بسرعة 210 كلم في الساعة رافقت الاعصار ويرتقب أن يضرب السواحل الأربعاء خلال النهار.

من جهتها طلبت مصلحة الأرصاد الجوية في تالاهاسي عاصمة ولاية فلوريدا من السكان الالتزام بأوامر الإجلاء.

وقالت المصلحة وفقاً للوكالة إن "الإعصار مايكل حدث غير مسبوق ولا يمكن مقارنته مع أي من الأحداث السابقة.. لا تجازفوا بحياتكم، غادروا الآن إذا طلب منكم ذلك".

وشهد العام الماضي سلسلة عواصف كارثية ضربت غرب الأطلسي ومن بينها إيرما وماريا وهارفي، وتسبّبت في خسائر قياسيّة وصلت إلى 125 مليار دولار عندما أدّت إلى فيضانات في مدينة هيوستن.

سبأ
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