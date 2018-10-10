[10/أكتوبر/2018]
صنعاء -سبأ:
وزعت منظمة الموطن للتنمية بصنعاء اليوم 115 حقيبة مدرسية لطلاب وطالبات مدرسة الأمل للصم والبكم بأمانة العاصمة.
وخلال التوزيع أوضحت رئيسة منظمة الموطن للتنمية سماح الصباري أن توزيع الحقيبة المدرسية بالشراكة بين المنظمة ومجموعة الجيل الجديد، استهدف 115 طالبا وطالبة من مدرسة الأمل للصم والبكم.
ودعت المنظمات ورجال المال والأعمال تقديم الدعم لشريحة الصم والبكم بما يشجعهم على الاستمرار في العملية التعليمية .. منوهة بدعم مجموعة الجيل في تمويل مشروع الحقيبة المدرسية لطلاب وطالبات مدرسة الأمل للصم والبكم.
فيما أشار المدير التنفيذي لمنظمة الموطن عبدالرحمن زبارة إلى أهمية توزيع الحقائب المدرسية لطلاب وطالبات مدرسة الصم والبكم للمساهمة في تحفيزهم على التعليم.
وبين أن المنظمة ستنفذ ضمن خطتها سلسلة من المشاريع في مجال التدريب والتأهيل خاصة في مجالات الأشغال اليدوية والتطريز وصناعة الحقائب والإكسسوارات والتجميل والرسم.
سبأ