محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة مستوى الأداء الجمركي في حرف سفيان وفرع مصلحة الجمارك بعمران عمران-سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، مستوى أداء العمل الجمركي بمديرية حرف سفيان وفرع مصلحة الجمارك بالمحافظة.



وفي الاجتماع الذي ضم مدير أمن المحافظة العميد عبد الله العربجي ومدير مكتب الجمارك بحرف سفيان يحيى حسن شرف الدين ومدير فرع مصلحة الجمارك بالمحافظة مجاهد الحسني ومدير مكتب المالية عادل كعيبة، تم مناقشة الجوانب المتعلقة بمستوى تحسين الإيرادات الجمركية المركزية والمحلية والصعوبات التي تواجه سير الأداء بما يسهم في تنمية الإيرادات.



وأكد المجتمعون أهمية تطبيق آليات العمل الجمركي وفقا للقانون، خاصة ما يتعلق بجمركة وترقيم السيارات وتسديد رسوم الجمارك عليها والاستفادة من عملية التخفيضات التي أعلنتها مصلحة الجمارك بهذا الشأن.



وفي الاجتماع شدد المحافظ جعمان على ضرورة تعزيز الأداء الجمركي لتحسين الإيرادات .. مؤكدا حرص قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على تذليل الصعوبات التي تعترض سير العمل الجمركي بمختلف جوانبه الفنية والإدارية.

سبأ [10/أكتوبر/2018]سبأ