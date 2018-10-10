محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قبائل الضلاع بالمحويت تؤكد أن خيار الصمود والمواجهة هو الحل لطرد المعتدين المحويت-سبأ:

أكدت قبائل الضلاع بمديرية شبام كوكبان محافظة المحويت أن خيار الصمود والمواجهة الذي انتهجته القوى والمكونات المناهضة للعدوان هو الحل الوحيد لطرد الغزاة والمعتدين وإيقاف جرائمهم.



وأشارت قبائل المنطقة في لقاء قبلي اليوم جمع المشائخ والعقال والشخصيات الاجتماعية إلی أن إمعان العدوان في جرائمه وحربه الاقتصادية علی الشعب اليمني، يستوجب تكاتف جهود الجميع وإعلان النفير نحو الجبهات للرد علی هذه الجرائم .. مؤكدة أن الجرائم بحق الشعب اليمني وما يفرضه العدوان من حصار وحرب إبادة وتجويع لن تزيد أبناء اليمن إلا تماسكا وقوة في مواجهة العدوان وأدواته.



ودعا اللقاء القبلي إلی تعزيز التلاحم الشعبي ورفد الجبهات بالمال والرجال للتنكيل بالعدوان ومرتزقته وتطهير البلاد من دنسهم.

سبأ [10/أكتوبر/2018]سبأ