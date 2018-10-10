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محافظ ريمة يدشن توزيع مساعدات إيوائية للأسر النازحة
[10/أكتوبر/2018]
ريمة-سبأ:

دشن محافظ ريمة فارس الحباري ومعه وكيل المحافظة محمد عبده مراد اليوم، توزيع المساعدات الإيوائية للأسر النازحة مقدمة من فرع جمعية الهلال الأحمر اليمني بالمحافظة.


وخلال التدشين الذي تم عقب تسليم قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ فارس الحباري المبني الخاص بفرع جمعية الهلال في منطقة الزاوية بمديرية الجبين.. أشاد المحافظ الحباري بإسهامات فرع جمعية الهلال الأحمر اليمني في تخفيف معاناة النازحين جراء العدوان.

ودعا المنظمات الإنسانية العاملة باليمن إلى تلمس احتياجات النازحين والأسر المعدمة ودعم ومساندة الجهود الرسمية المتعلقة بهذا الشأن.

وأكد محافظ ريمة حرص قيادة المحافظة على تقديم التسهيلات للمنظمات الإنسانية والعمل على توفير احتياجات النازحين سواء من أبناء المحافظة أو المحافظات المجاورة وتلمس احتياجات الأسر المعدمة.

فيما أوضح رئيس جمعية الهلال الأحمر بالمحافظة الدكتور محسن العزيزي أنه سيتم تكثيف الجهود للتنسيق مع المنظمات المانحة لتقديم الخدمات الإنسانية بمجال الغذاء والإيواء إلي جانب تنفيذ مشاريع خدمية في مجال المياه والصحة وغيرها.

وأشار الدكتور العزيز إلى أنه سيتم تقديم مساعدات إيوائية لـ 700 أسرة من الأسر النازحة من محافظة الحديدة والمحافظات الأخرى.

وثمن تعاون قيادة المحافظة في إيجاد مبنى للجمعية بما يمكنها من تقديم الخدمات للأسر النازحة والفقيرة بالمحافظة إلى جانب تنفيذ مشاريع خدمية بحسب خطة الجمعية.

سبأ
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