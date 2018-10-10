محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تفقد سير العمل بفرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بصعدة صعدة-سبأ:

تفقد محافظ صعدة محمد جابر عوض ومعه وكيل المحافظة لشؤون الخدمات صالح عقاب اليوم سير العمل بفرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف.



واستمع المحافظ عوض من مدير فرع الهيئة المهندس عادل شثان والعاملين فيها إلى شرح عن ما يُنفذ من مشاريع في مختلف مديريات المحافظة خاصة ما يتعلق باستكمال تعميق عدد من الآبار التي تم حفرها قبل عام 2000م وإجراء تجارب ضخ المياه منها.



وأوضح المهندس شثان أن الفرع سينفذ ثمانية مشاريع تتضمن تركيب منظومات طاقة شمسية خلال الربع الرابع من العام الجاري في عدد من مديريات المحافظة، منها أربعة مشاريع تم البت فيها فيما يجري استكمال إجراءات بقية المشاريع .. لافتا إلى جهود فرع الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للتخلص من وباء الكوليرا.



وفي اللقاء أشاد محافظ صعدة بأداء فرع هيئة مشاريع مياه الريف وما يقوم به من أعمال تخدم أبناء المحافظة وتساعدهم في الحصول على مياه الشرب النقية .



وشدد على ضرورة تفعيل دور إدارة متابعة مشاريع مياه الريف والتقييم المستمر لهذه المشاريع وصيانتها والحفاظ عليها .. لافتا إلى ضرورة توخي الدقة في إختيار منفذي مشاريع مياه الريف من بين العطاءات التي تتقدم للمشاريع والمتابعة المستمرة أثناء التنفيذ.



ونوه بجهود عدد من اللجان المجتمعية التي أثبتت جدارتها في إدارة تلك المشاريع بتوفير أرصدة مالية في حساباتها لمواجهة إحتياجات المشروع من صيانة وتشغيل .. مؤكدا حرص السلطة المحلية على استمرارية المشاريع والتعاون في إنجاحها واستدامتها.

سبأ [10/أكتوبر/2018]سبأ