[10/أكتوبر/2018]
صنعاء -سبأ:
أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أن يوم الأحد القادم الموافق 14 أكتوبر، إجازة رسمية لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط بمناسبة العيد الـ 55 لثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة، وذلك استناداً إلى القانون رقم (2) لسنة 2000م المادة (3) الفقــرة (6) بشأن الإجازات والعطل الرسمية.
وبهذه المناسبة رفعت وزارة الخـدمة المدنية والتأمينات ووزارة الإعلام، أحر التهاني وأطيب التبريكات لقائد الثورة والقيادة السياسية ممثلة برئيس المجلس السياسي الأعلى وأعضاء المجلس ورئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ وكافة أبناء الشعب اليمني ومنتسبي الجيش والأمن واللجان الشعبية.
سبأ