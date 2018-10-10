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آخر تحديث: الأربعاء، 10 - أكتوبر - 2018 الساعة 04:42:14م
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الدفاع والأركان تنعيان الشهيد الملازم أول عيسى الكعده
[10/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:

نعت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة الشهيد الملازم أول عيسى علي عبدالله العكده الذي استشهد وهو يؤدي واجبه في الدفاع عن الوطن ومواجهة جحافل الغزاة والمرتزقة في جبهة ناطع.


وأشادت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة في بيان بمناقب الشهيد ومآثره وأدواره الوطنية وما سطره من ملاحم بطولية في مواجهة قوى العدوان بكل شجاعة ورسم لوحة بطولية وهو يواجههم بقوة وبأس حتى ارتقى إلى ربه شهيدا في ميادين العزة والكرامة.

وأكد البيان أن القوات المسلحة واللجان الشعبية ماضون على نفس الدرب الذي اختطه الشهيد ورفاق دربه، مستلهمين من عزيمتهم وإرادتهم في مواجهة الغزاة والمرتزقة والدفاع عن الوطن وسيادته ومكتسباته.

كما أكدت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة أن دماء الشهداء ومنهم الشهيد عيسى الكعده لن تذهب هدرا وستثمر نصرا وعزة وكرامة ولن يجني الغزاة ومرتزقتهم سوى الخزي والهزائم النكراء.

وعبر البيان عن خالص العزاء لأسرة الشهيد ومحبيه .. سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".
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