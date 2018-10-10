محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فعالية بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة ضمن حملة الحشد والتعبئة لرفد الجبهات صنعاء-سبأ:

نظم أبناء مديرية الوحدة بأمانة العاصمة اليوم فعالية وعرض رمزي ضمن حملة الحشد والتعبئة لرفد الجبهات.



وفي الفعالية التي حضرها القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس ونائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمود الجنيد وعضو مجلس الشورى خالد المداني ومحافظو محافظات عدن وأبين وسقطرى، أشاد أمين العاصمة حمود عُباد, بالمشاركة المجتمعية والتفاعل الشعبي المتميز لأبناء مديرية الوحدة في رفد الجبهات وتسيير قوافل الدعم.



ولفت إن هذه الدفعة التي تم تجهيزها ستلتحق بالمرابطين في الجبهات للتصدي للغزاة والمحلتين.



وأكد عًباد، استمرار أعمال الحشد والتعبئة وتجهيز المتطوعين في مختلف مديريات الأمانة دعماً للجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهات الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره .. مشيداً بالملاحم البطولية التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات.



وحث قيادات ووكلاء الأمانة ومدراء المديريات والمكاتب التنفيذية والمشائخ والعقال بالأمانة، على مضاعفة الجهود واستمرار التحشيد لمواجهة قوى العدوان.



وفي الفعالية التي حضرها وكلاء الأمانة مازن نعمان وعايض الشميري وقناف المراني, أكد مدير مديرية الوحدة صالح الميسري استمرار تفاعل قيادة وأبناء المديرية مع حملة التحشيد ورفد الجبهات.



وأكد المضي على درب الشهداء في مواجهة العدوان حتى تحقيق النصر .. مبيناً أنه تم تخصيص 400 سلة غذائية شهريا لأسر الشهداء والجرحى بالمديرية تقديراً لتضحياتهم.



وأشاد الميسري بجهود قيادة الأمانة ممثلة بأمين العاصمة لتنظيم وإقامة هذه الفعالية التي تأتي ضمن حمالة الحشد والتعبئة بالمديرية.. لافتا إلى أن الحرب الاقتصادية التي يشنها تحالف العدوان لن توهن من صمود وعزم الشعب اليمني.



تخلل الفعالية عرض لوحدات رمزية من المتطوعين في الجيش واللجان الشعبية عكست جاهزيتهم للالتحاق بالجبهات إضافة إلى فقرات وعروض شبابية.



حضر الفعالية الوكلاء المساعدين لأمانة العاصمة هاشم الوزير وعبدالوهاب شرف الدين وأحسن القاضي وناجي القوسي ومحروس عقبة ومستشار أمين العاصمة محمد أحمد الحوثي , وأمين محلي مديرية الوحدة الدكتور خالد حميد وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية بأمانة العاصمة وأعضاء المجالس المحلية ومدراء المكاتب التنفيذية والمشائخ والعقال بالمديرية.

سبأ [10/أكتوبر/2018]سبأ