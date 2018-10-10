محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء فعاليات المؤتمر اليمني للأمراض الجلدية بصنعاء صنعاء-سبأ:

بدأت بصنعاء اليوم فعاليات المؤتمر اليمني للأمراض الجلدية، تنظمه جمعية الأمراض الجلدية.



يناقش المؤتمر في يومين بمشاركة نخبة من الأطباء والاستشاريين بأمراض الجلد من مختلف المحافظات عدد من المحاور المتعلقة بالأمراض الجلدية والتناسلية والتجميل من خلال 20 ورشة عمل ومحاضرات تتناول أهم طرق علاج أمراض الجلد والبشرة والتجميل، بالإضافة إلى أخرى ما تم ابتكاره من الأدوية ومستحضرات التجميل .



وفي الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر أشار وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل ، إلى أهمية انعقاد المؤتمر للاطلاع على كل ما هو جديد في الأمراض الجلدية ودوره في التشخيص المبكر لكثير من الأمراض الداخلية.



وأكد أن انعقاد المؤتمر في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن، أكبر رسالة للعالم بتمسك اليمنيين بالحياة والحرية والعلم والبحث عن كل ما هو جديد في مختلف التخصصات الطبية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.



وشدد الدكتور المتوكل على أهمية تفاعل المشاركين في المؤتمر مع مفردات ما يتعلق بالأمراض الجلدية والتناسلية والتجميل والوقوف أمام التحديات التي فرضها العدوان منذ ما يقارب أربع سنوات.



وبين أن الأمراض الجلدية والسرطان في اليمن ارتفعت في ظل العدوان، حيث كان عدد حالات الإصابة بهذا المرض قبل العدوان تصل إلى 20 ألف حالة في العام في حين ارتفع عدد المصابين في ظل العدوان إلى 35 ألف حالة في العام، ما يؤكد أن هناك تأثيرات للأسلحة التي يستخدمها العدوان ضد أبناء الشعب اليمني.



وتطرق وزير الصحة إلى ما يعانيه القطاع الصحي من صعوبات جراء الحصار ومنع دخول الدواء والغذاء وتزايد حالات سوء التغذية وتفاقم الوضع الصحي للمصابين بالأمراض المزٍمنة جراء منعهم للعلاج في الخارج.



وأشار إلى أن وزارة الصحة ستولي مخرجات المؤتمر جلً اهتمامها لترى النور على الواقع العملي بما ينعكس على تحسين الخدمات الطبية المقدمة للأمراض الجلدية والتناسلية.



وألقيت في الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر عدد من الكلمات تطرقت إلى أهمية انعقاد المؤتمر في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بما ينسجم مع خطى برامج التعليم الطبي المستمر لمواكبة التطورات المتسارعة في مختلف التخصصات الطبية.

سبأ [10/أكتوبر/2018]سبأ