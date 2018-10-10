محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل عقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق التراث والتنمية الثقافية صنعاء – سبأ:

عُقد بديوان وزارة الثقافة، اليوم، الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق التراث والتنمية الثقافية برئاسة وزير الثقافة عبدالله أحمد الكبسي.



وخلال الاجتماع أكد وزير الثقافة أن التئام مجلس إدارة الصندوق سيكون رافداً لتنمية الصندوق وتفعيل أهدافه التي حددها قانون الإنشاء.



وأشار إلى شحة الموارد المالية للصندوق مقارنة بالصناديق الأخرى وهو ما جعل الوزارة تقف عاجزة أمام تلبية المتطلبات وتنمية القدرات..لافتا إلى ما أضافه العدوان والحصار من تحديات جراء انقطاع كثير من الموارد.



وتم خلال الاجتماع الاستماع إلى كلمات ومقترحات الأعضاء ووضعهم في صورة توضيحية عن الصندوق وتحديد موعد الاجتماع القادم للنظر في خطة عمل الصندوق للفترة القادمة بناء على ما سيقدموه من مقترحات.

سبأ [10/أكتوبر/2018]سبأ