ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 10 - أكتوبر - 2018 الساعة 04:22:02م
مجلس النواب يستمع إلى رسالة رئيس المجلس للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعمال الفترة الثانية من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الثالث عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.
الجعفري: وجود القوات الأجنبية على الأراضي السورية غير شرعي وعليها الخروج فوراً
جدد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري التأكيد على أن وجود القوات الأجنبية على الأراضي السورية غير شرعي وينتهك مبادئ وميثاق الأمم المتحدة وعليها الخروج فورا.
صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعامي 2018 و2019 .. قائلا إن التوترات في مجال السياسة التجارية وفرض تعريفات جمركية على الواردات أثرت سلبا على التجارة.
ترشيح المصري صلاح للفوز بالكرة الذهبية
أدرج اسم لاعب المنتخب المصري ونجم فريق ليفربول الإنكليزي محمد صلاح مع ثلاثة آخرين من الفريق الانكليزي هم أليسون بيكر وروبيرتو فيرمينو وساديو ماني ضمن قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لعام 2018.
آخر الأخبار:
الدفاع والأركان تنعيان الشهيد الملازم أول عيسى الكعده
فعالية بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة ضمن حملة الحشد والتعبئة لرفد الجبهات
بدء فعاليات المؤتمر اليمني للأمراض الجلدية بصنعاء
عقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق التراث والتنمية الثقافية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
محافظ صعدة يتفقد سير العمل بعدد من مشاريع المياه
[10/أكتوبر/2018]
صعدة -سبأ:

تفقد محافظ صعدة محمد جابر عوض ومعه وكيل المحافظة لشؤون الخدمات صالح عقاب اليوم سير العمل في عدد من المشاريع التي تنفذها المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي.


واطلع المحافظ عوض على سير العمل في مشروع موقع منظومة الطاقة الشمسية بالبير رقم ٧ سبعة بآل الحرسة، ومشروع البير رقم أربعة إي بحقل تلمص ومشروع تركيب الطاقة الشمسية لبيرين بمنطقة المسلحقات.

كما تفقد المحافظ سير العمل بمشروع الخزان البرجي المسلح بسعة 100 متر مكعب بمنطقة المسلحقات والذي سيستفيد منه أكثر من ثلاثة آلاف أسرة يتكلفة 666 ألف دولار بتمويل منظمتي اليونيسيف وأوكسفام. وتبلغ إجمالي تكلفة تلك المشاريع ستمائة وستة وستين ألف دولار .

وخلال تفقده لتلك المشاريع استمع المحافظ عوض من مدير المؤسسة المحلية للمياه بصعدة محمد الصعدي والمهندسين المشرفين على المشاريع إلى شرح عن طبيعة العمل فيها ومراحل التنفيذ لكل مشروع والصعوبات التي تواجه سير العمل .

حيث أكد محافظ محافظة صعدة أهمية تلك المشاريع في تعزيز وتوسيع خدمات المياه وإيصالها لعدد من المناطق في مركز المحافظة.

وأشاد بدور منظمتي اليونيسيف وأوكسفام وما تقدمه من دعم في مجال مشاريع المياه .. مشيرا إلى أن تنفيذ هذه المشاريع في الظروف التي تمر بها البلاد يمثل خطوة جبارة على طريق الصمود والتحدي للعدوان ومخططاته .

وأكد استعداد قيادة السلطة المحلية تقديم كافة الإمكانيات المتاحة في سبيل إنجاز تلك المشاريع.

سبأ
  المزيد من (محلي)
الدفاع والأركان تنعيان الشهيد الملازم أول عيسى الكعده
فعالية بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة ضمن حملة الحشد والتعبئة لرفد الجبهات
بدء فعاليات المؤتمر اليمني للأمراض الجلدية بصنعاء
عقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق التراث والتنمية الثقافية
وكيل محافظة المحويت ومدير مكتب التربية يطلعان علی سير العملية التعليمية في عدد من المدارس
محافظ ذمار يتفقد سير العملية التعليمية في مدرسة عمر بن عبدالعزيز
مناقشة الأوضاع الإنسانية بمحافظة ذمار
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان بعملية هجومية في المتون بالجوف
ورشة عمل خاصة بالترويج لجائزة الشهيد الرئيس الصماد
بدء دورة حول التوعية بأهمية تعليم الفتاة في مديرية بني سعد بالمحويت
العدوان السعودي على اليمن
خمسة شهداء إثر استهداف طيران العدوان سبيل ماء بالحديدة
[10/أكتوبر/2018]
من الجنوب إلى الشمال .. لا للتجويع والاحتلال
[10/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على صعدة والحديدة وجيزان
[10/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات قرب مطاحن البحر الأحمر بالحديدة
[09/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن 15 غارة على أربع من محافظات الجمهورية
[09/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by