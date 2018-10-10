محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ صعدة يتفقد سير العمل بعدد من مشاريع المياه صعدة -سبأ:

تفقد محافظ صعدة محمد جابر عوض ومعه وكيل المحافظة لشؤون الخدمات صالح عقاب اليوم سير العمل في عدد من المشاريع التي تنفذها المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي.



واطلع المحافظ عوض على سير العمل في مشروع موقع منظومة الطاقة الشمسية بالبير رقم ٧ سبعة بآل الحرسة، ومشروع البير رقم أربعة إي بحقل تلمص ومشروع تركيب الطاقة الشمسية لبيرين بمنطقة المسلحقات.



كما تفقد المحافظ سير العمل بمشروع الخزان البرجي المسلح بسعة 100 متر مكعب بمنطقة المسلحقات والذي سيستفيد منه أكثر من ثلاثة آلاف أسرة يتكلفة 666 ألف دولار بتمويل منظمتي اليونيسيف وأوكسفام. وتبلغ إجمالي تكلفة تلك المشاريع ستمائة وستة وستين ألف دولار .



وخلال تفقده لتلك المشاريع استمع المحافظ عوض من مدير المؤسسة المحلية للمياه بصعدة محمد الصعدي والمهندسين المشرفين على المشاريع إلى شرح عن طبيعة العمل فيها ومراحل التنفيذ لكل مشروع والصعوبات التي تواجه سير العمل .



حيث أكد محافظ محافظة صعدة أهمية تلك المشاريع في تعزيز وتوسيع خدمات المياه وإيصالها لعدد من المناطق في مركز المحافظة.



وأشاد بدور منظمتي اليونيسيف وأوكسفام وما تقدمه من دعم في مجال مشاريع المياه .. مشيرا إلى أن تنفيذ هذه المشاريع في الظروف التي تمر بها البلاد يمثل خطوة جبارة على طريق الصمود والتحدي للعدوان ومخططاته .



وأكد استعداد قيادة السلطة المحلية تقديم كافة الإمكانيات المتاحة في سبيل إنجاز تلك المشاريع.

سبأ [10/أكتوبر/2018]سبأ