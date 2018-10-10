محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل محافظة المحويت ومدير مكتب التربية يطلعان علی سير العملية التعليمية في عدد من المدارس المحويت-سبأ:





أطلع وكيل محافظة المحويت أحمد يحيی الأخفش ومدير مكتب التربية محمد نسر الآنسي، اليوم ،علی سير العملية التعليمية في عدد من المدارس بمديرية مدينة المحويت.



وخلال الزيارة التي رافقهما عدد من القيادات التربوية ..تفقدا العملية التعليمية في مدرستي عائشة والخنساء واستمعا من مديرتي المدرستين والمعلمات إلی إيضاح عن مستوی الانضباط والحضور ومدی التفاعل مع العام الدراسي الجديد وكذا الصعوبات التي تواجه سير العملية التعليمية في ظل استمرار تداعيات العدوان والحصار.



وأثنی الاخفش علی الانضباط العالي للمعلمات وأدائهن الايجابي ..مشيداً بصمودهن في جبهة التعليم والمعرفة لمواصلة تعليم الأجيال .



وأكد علی أهمية استمرار الصمود لتجاوز التحديات الاقتصادية وإفشال مخططات العدوان الرامية لتعطيل التعليم في اليمن وافراغ المدارس والمؤسسات التعليمية من أهميتها.



فيما حث مدير مكتب تربية المحويت علی تضافر جهود جميع الكوادر التربوية بالمحافظة لدعم العملية التعليمية واستمرار الصمود والاداء الجيد لانجاح العام الدراسي الجديد.

سبأ [10/أكتوبر/2018]سبأ