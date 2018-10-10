محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ ذمار يتفقد سير العملية التعليمية في مدرسة عمر بن عبدالعزيز ذمار-سبأ:







تفقد محافظ ذمار محمد حسين المقدشي، اليوم، سير العملية التعليمية في مدرسة عمر بن عبدالعزيز الأساسية للبنين بمدينة ذمار.



وخلال الزيارة أكد المحافظ المقدشي أهمية تضافر الجهود من أجل إنجاح العملية التعليمية وتحسين جودة مخرجاتها وبما يسهم في إعداد أجيال المستقبل وفق متطلبات التنمية.



وأشار إلى ضرورة الانضباط الإداري والتعليمي.. حاثاً جميع الإدارات المدرسية بالمحافظة على مضاعفة الجهود بما يضمن إنجاح العام الدراسي.



وأشاد محافظ ذمار بدور كوادر القطاع التربوي وصمودهم في جبهة التعليم وحرصهم على استمرار التعليم وأداء رسالتهم رغم كل الصعوبات والتحديات.. موجهاً المعنيين بالتعاون مع الطﻻب النازحين وتسهيل الحاقهم بالمدارس.



ودعا خلال كلمة توجيهية في طابور الصباح إلى أهمية توفير الأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب والطالبات بما يمكنهم من مواصلة تعليمهم وبما يكفل إنجاح العملية التعليمية كونها مسئولية وطنية وجماعية.



وحث الطلاب والطالبات في كافة مدارس المحافظة على مضاعفة الجهود من بداية العام لتحقيق نتائج متقدمة .. متمنياً لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية.

سبأ [10/أكتوبر/2018]سبأ