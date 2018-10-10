ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 10 - أكتوبر - 2018 الساعة 04:22:02م
مجلس النواب يستمع إلى رسالة رئيس المجلس للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعمال الفترة الثانية من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الثالث عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.
الجعفري: وجود القوات الأجنبية على الأراضي السورية غير شرعي وعليها الخروج فوراً
جدد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري التأكيد على أن وجود القوات الأجنبية على الأراضي السورية غير شرعي وينتهك مبادئ وميثاق الأمم المتحدة وعليها الخروج فورا.
صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعامي 2018 و2019 .. قائلا إن التوترات في مجال السياسة التجارية وفرض تعريفات جمركية على الواردات أثرت سلبا على التجارة.
ترشيح المصري صلاح للفوز بالكرة الذهبية
أدرج اسم لاعب المنتخب المصري ونجم فريق ليفربول الإنكليزي محمد صلاح مع ثلاثة آخرين من الفريق الانكليزي هم أليسون بيكر وروبيرتو فيرمينو وساديو ماني ضمن قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لعام 2018.
آخر الأخبار:
الدفاع والأركان تنعيان الشهيد الملازم أول عيسى الكعده
فعالية بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة ضمن حملة الحشد والتعبئة لرفد الجبهات
بدء فعاليات المؤتمر اليمني للأمراض الجلدية بصنعاء
عقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق التراث والتنمية الثقافية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
محافظ ذمار يتفقد سير العملية التعليمية في مدرسة عمر بن عبدالعزيز
[10/أكتوبر/2018]
ذمار-سبأ:




تفقد محافظ ذمار محمد حسين المقدشي، اليوم، سير العملية التعليمية في مدرسة عمر بن عبدالعزيز الأساسية للبنين بمدينة ذمار.

وخلال الزيارة أكد المحافظ المقدشي أهمية تضافر الجهود من أجل إنجاح العملية التعليمية وتحسين جودة مخرجاتها وبما يسهم في إعداد أجيال المستقبل وفق متطلبات التنمية.

وأشار إلى ضرورة الانضباط الإداري والتعليمي.. حاثاً جميع الإدارات المدرسية بالمحافظة على مضاعفة الجهود بما يضمن إنجاح العام الدراسي.

وأشاد محافظ ذمار بدور كوادر القطاع التربوي وصمودهم في جبهة التعليم وحرصهم على استمرار التعليم وأداء رسالتهم رغم كل الصعوبات والتحديات.. موجهاً المعنيين بالتعاون مع الطﻻب النازحين وتسهيل الحاقهم بالمدارس.

ودعا خلال كلمة توجيهية في طابور الصباح إلى أهمية توفير الأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب والطالبات بما يمكنهم من مواصلة تعليمهم وبما يكفل إنجاح العملية التعليمية كونها مسئولية وطنية وجماعية.

وحث الطلاب والطالبات في كافة مدارس المحافظة على مضاعفة الجهود من بداية العام لتحقيق نتائج متقدمة .. متمنياً لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية.

سبأ
  المزيد من (محلي)
الدفاع والأركان تنعيان الشهيد الملازم أول عيسى الكعده
فعالية بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة ضمن حملة الحشد والتعبئة لرفد الجبهات
بدء فعاليات المؤتمر اليمني للأمراض الجلدية بصنعاء
عقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق التراث والتنمية الثقافية
محافظ صعدة يتفقد سير العمل بعدد من مشاريع المياه
وكيل محافظة المحويت ومدير مكتب التربية يطلعان علی سير العملية التعليمية في عدد من المدارس
مناقشة الأوضاع الإنسانية بمحافظة ذمار
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان بعملية هجومية في المتون بالجوف
ورشة عمل خاصة بالترويج لجائزة الشهيد الرئيس الصماد
بدء دورة حول التوعية بأهمية تعليم الفتاة في مديرية بني سعد بالمحويت
العدوان السعودي على اليمن
خمسة شهداء إثر استهداف طيران العدوان سبيل ماء بالحديدة
[10/أكتوبر/2018]
من الجنوب إلى الشمال .. لا للتجويع والاحتلال
[10/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على صعدة والحديدة وجيزان
[10/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات قرب مطاحن البحر الأحمر بالحديدة
[09/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن 15 غارة على أربع من محافظات الجمهورية
[09/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by