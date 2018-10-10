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آخر تحديث: الأربعاء، 10 - أكتوبر - 2018 الساعة 04:22:02م
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مناقشة الأوضاع الإنسانية بمحافظة ذمار
[10/أكتوبر/2018]
ذمار-سبأ:

ناقش لقاء بذمار، اليوم، برئاسة المحافظ محمد حسين المقدشي الوضع الإنساني للنازحين والمجتمع المحلي بالمحافظة .


وفي اللقاء ، الذي ضم ممثلي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومدير مكتب منظمة (أدرا) بذمار، أكد المحافظ المقدشي اهمية التدخل من قبل المنظمات الإنسانية لتقديم المساعدات العاجلة للنازحين والمجتمع المحلي بما يسهم في التخفيف من معاناتهم في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأشار إلى احتياجات المحافظة التي تتطلب أن يكون للمنظمات دور في توفير تمويلات لها في مجالات المياه والإيواء والبيئة والمياه والصرف الصحي والصحة العامة والتعليم.. مستعرضاً الأضرار التي لحقت بالمحافظة في مختلف القطاعات جراء العدوان والحصار.

ولفت إلى أن محافظة ذمار تواجه تحديات انسانية كبيرة في ظل شح الموارد واستمرار حركة النزوح إليها وهو ما يستدعي التفات المنظمات الدولية والإنسانية وتقديم المساعدات الطارئة في المجال الإغاثي والانساني .

وأشاد بجهود المفوضية ومنظمة (أدرا) في تقديم المساعدات النقدية والطارئة للنازحين..مؤكداً استعداد السلطة المحلية تقديم التسهيلات اللازمة بما يمكن المنظمات من القيام بدورها بما يسهم في التخفيف من آثار الأزمة الإنسانية.

فيما أشار ممثل المفوضية السامية ابراهيم داغش ومدير منظمة (أدرا) بذمار منصور الصلوي إلى آليات عمل المنظمة والمفوضية كشركاء في المجال الانساني وتنفيذ الأنشطة الإغاثية .. وبينا أن المفوضية تقدم المساعدات النقدية عبر منظمة أدرا لاكثر من 1500 أسرة نازحة بالمحافظة ناهيك عن إجراء المسح الميداني للأسر والنازحين الأكثر تضررا وأهم احتياجاتهم الأساسية والضرورية.

حضر اللقاء مسؤل الميدان بالمفوضية المهندسة سمر المرهي ومسؤل المتابعة والتقييم بمنظمة (أدرا) المصطفى الحسين وممثل الهيئة الوطنية للشؤون الإنسانية عادل عمران.

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