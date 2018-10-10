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ورشة عمل خاصة بالترويج لجائزة الشهيد الرئيس الصماد
[10/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:




عُقدت اليوم بصنعاء ورشة عمل تدريبية خاصة بالترويج لجائزة الرئيس الشهيد صالح الصماد نظمتها المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب .

هدفت الورشة الى تدريب 15 متدرباً من المهندسين الزراعيين والكوادر المتخصصة والفنية، حول تشجيع المنتجين للحبوب الغذائية وكذا البحوث العلمية وتدريب المهندسين للنزول الميداني للمحافظات والمديريات للقيام بدورهم في تعزيز الجوانب المتعلقة بالترويج للجائزة والتي من خلالها تسعى المؤسسة الى إيجاد نوع من التنافس لتشجيع المزارعين ودفعهم لإنتاج كميات كبيرة وذات جودة من محاصيل الحبوب الغذائية المختلفة واللازمة للأمن الغذائي .

وفي افتتاح الورشة أشار وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع تنمية الإنتاج الزراعي المهندس علي الفضيل الى أهمية الورشة في تعزيز قدرات المتدربين بما يساعدهم ويمكنهم من أداء دورهم في الترويج لجائزة الشهيد الصماد بما يتيح مجالاً للتنافس بين الباحثين والمزارعين وتحفيزهم على بذل مزيد من الجهود في سبيل رفع إنتاجية الوحدة الواحدة من محاصيل الحبوب الغذائية .

وحث الوكيل المتدربين على الاستفادة القصوى من محتويات الدورة بما يمكنهم من أداء مهامهم عند النزول الميداني للمحافظات والمديريات .. مبينا أن تدشين الجائزة يأتي في اطار سعي المؤسسة العامة لتنمية وانتاج الحبوب لرفع نسب الاكتفاء الذاتي من محاصيل الحبوب عن طريق تشجيع المزارعين ودفعهم للتنافس لإنتاج كميات كبيرة من محاصيل الحبوب الغذائية المختلفة بأصناف وأنواع ذات جودة عالية .

من جانبه أوضح عضو مجلس إدارة المؤسسة أمين عام الجائزة وجيه المتوكل أن تبني المؤسسة لجائزة باسم الشهيد الرئيس صالح الصماد تعد مبادرة انتهجتها المؤسسة وفاءا للشهيد وتتويجا علميا للشعار الذي أطلقه " يد تحمي ويد تبني " .

ولفت الى أن تدشين المؤسسة لهذه الجائزة للمزارعين والباحثين في مجال انتاج وتنمية الحبوب يأتي في اطار توجهات المؤسسة لتحفيز المزارعين وتشجيعهم للتوسع في زراعة محاصيل الحبوب الغذائية والبقوليات وصولاً الى تحقيق معدلات ايجابية من الأمن الغذائي والاسهام في التقليل من تكاليف استيراد اليمن من محاصيل الحبوب والبقوليات .

وتضمنت الورشة محاضرات تدريبية حول آلية الترويج للجائزة وكيفية تعبئة استمارات التسجيل والمشاركة للباحثين والمزارعين ، الى جانب التعرف على أساسيات ومفاهيم تتعلق بالشروط والمعايير الخاصة بعملية التنافس للحصول على هذه الجائزة .

يشار الى أن جائزة الشهيد الصماد لانتاج الحبوب هي جائزة سنوية في مجالين الأول : لأفضل بحث علمي في مجال الحبوب الغذائية والثاني : للمزارع الذي حقق أكبر انتاجية لأي محصول من محاصيل الحبوب الغذائية الرئيسية ( الذرة الشامية ، الذرة الرفيعة ، الدخن ، القمح ، الشعير ) .

حضر الافتتاح وكيل وزارة الزراعة لقطاع الخدمات الزراعية الدكتور محمد الحميري والمدير التنفيذي للمؤسسة العامة لتنمية وانتاج الحبوب المهندس

سبأ
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