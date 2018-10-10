محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء دورة حول التوعية بأهمية تعليم الفتاة في مديرية بني سعد بالمحويت المحويت -سبأ:





بدأت بمديرية بني سعد محافظة المحويت، اليوم، دورة تدريبية حول التوعية بأهمية تعليم الفتاة ينظمها فرع إتحاد نساء اليمن بالشراكة مع منظمه طاعة للإغاثة والتنمية بتمويل صندوق الأمم المتحدة للسكان.



وفي تدشين الدورة التي تستمر يومين أوضحت المدير التنفيذي لمنظمة طاعة فاطمة المحيا أن الدورة تهدف لتعريف ثمانية متدربين ومتدربات من المعلمين والمعلمات مهارات استراتيجية عن مشروع مناهضة العنف القائم علی أساس النوع الاجتماعي وكيفية النزول الميداني لنشر الوعي في المناطق الريفية النائية .



وأشارت إلی أهمية الدورة في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية تعليم الفتاة والمشاركة المجتمعية في مختلف القضايا الوطنية والتنموية .



ونوهت المحيا بأن المنظمة ستقوم بعملية نزول ميداني في إطار برامج توعية قادمة لتحقيق الهدف المنشود منه في التعريف بقضايا تعليم الفتاة ومعرفة ماحققته الدورات وبرامج التوعية من نتائج.

سبأ [10/أكتوبر/2018]سبأ