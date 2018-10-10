محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة لقبائل الخبت في المحويت تسنكر الصمت العالمي إزاء جرائم العدوان المحويت-سبأ:





نظمت قبائل مديرية الخبت محافظة المحويت، اليوم، وقفة إحتجاجية تنديداً بجرائم العدوان وحربه الاقتصادية علی الشعب اليمني.



وفي الوقفة ،التي حضرها وكيلا المحافظة حسين عركاض ومحمد جبران ومشائخ ووجهاء المديرية ومسؤولي السلطة المحلية...استنكر المشاركون الموقف الدولي المخجل إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم وحصار وتجويع.



وأكدت الوقفة أن الحرب الاقتصادية الممنهجة التي تستهدف معيشة اليمنيين ستظل وصمة عار في جبين العالم والانسانية والمنظمات المتواطئة مع قوی العدوان.



وشدد مسؤول القطاع الثقافي بالمحافظة عبدالغني الدرب علی أهمية تضافر جهود جميع أبناء المديرية لرفد الجبهات بالرجال والمال دفاعاً عن عزة وكرامة الشعب اليمني.



فيما حث عضو رابطة علماء اليمن محمد الحكمي مشائخ ووجهاء المديرية علی القيام بدورهم وواجبهم الوطني والديني في توعية المواطنين بالتحرك واعلان النفير العام نحو جبهات الدفاع عن الوطن.



بدوره أشاد مدير عام المديرية أحمد الولي بدور قبائل الخبت في دعم المرابطين وتوحيد الجبهة الداخلية ورفد الجبهات.



وأكدت قبائل الخبت في بيان صادر عن الوقفة أن حماية الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره مسؤولية الجميع وواجب وطني ..محملين المجتمع الدولي مسؤولية كل مايترتب علی الحرب الاقتصادية واستمرار تدمير العملة الوطنية من كوارث إنسانية.

سبأ [10/أكتوبر/2018]سبأ