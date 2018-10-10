ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 10 - أكتوبر - 2018 الساعة 04:22:02م
مجلس النواب يستمع إلى رسالة رئيس المجلس للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعمال الفترة الثانية من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الثالث عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.
الجعفري: وجود القوات الأجنبية على الأراضي السورية غير شرعي وعليها الخروج فوراً
جدد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري التأكيد على أن وجود القوات الأجنبية على الأراضي السورية غير شرعي وينتهك مبادئ وميثاق الأمم المتحدة وعليها الخروج فورا.
صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعامي 2018 و2019 .. قائلا إن التوترات في مجال السياسة التجارية وفرض تعريفات جمركية على الواردات أثرت سلبا على التجارة.
ترشيح المصري صلاح للفوز بالكرة الذهبية
أدرج اسم لاعب المنتخب المصري ونجم فريق ليفربول الإنكليزي محمد صلاح مع ثلاثة آخرين من الفريق الانكليزي هم أليسون بيكر وروبيرتو فيرمينو وساديو ماني ضمن قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لعام 2018.
آخر الأخبار:
الدفاع والأركان تنعيان الشهيد الملازم أول عيسى الكعده
فعالية بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة ضمن حملة الحشد والتعبئة لرفد الجبهات
بدء فعاليات المؤتمر اليمني للأمراض الجلدية بصنعاء
عقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق التراث والتنمية الثقافية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وقفة لقبائل الخبت في المحويت تسنكر الصمت العالمي إزاء جرائم العدوان
[10/أكتوبر/2018]
المحويت-سبأ:



نظمت قبائل مديرية الخبت محافظة المحويت، اليوم، وقفة إحتجاجية تنديداً بجرائم العدوان وحربه الاقتصادية علی الشعب اليمني.

وفي الوقفة ،التي حضرها وكيلا المحافظة حسين عركاض ومحمد جبران ومشائخ ووجهاء المديرية ومسؤولي السلطة المحلية...استنكر المشاركون الموقف الدولي المخجل إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم وحصار وتجويع.

وأكدت الوقفة أن الحرب الاقتصادية الممنهجة التي تستهدف معيشة اليمنيين ستظل وصمة عار في جبين العالم والانسانية والمنظمات المتواطئة مع قوی العدوان.

وشدد مسؤول القطاع الثقافي بالمحافظة عبدالغني الدرب علی أهمية تضافر جهود جميع أبناء المديرية لرفد الجبهات بالرجال والمال دفاعاً عن عزة وكرامة الشعب اليمني.

فيما حث عضو رابطة علماء اليمن محمد الحكمي مشائخ ووجهاء المديرية علی القيام بدورهم وواجبهم الوطني والديني في توعية المواطنين بالتحرك واعلان النفير العام نحو جبهات الدفاع عن الوطن.

بدوره أشاد مدير عام المديرية أحمد الولي بدور قبائل الخبت في دعم المرابطين وتوحيد الجبهة الداخلية ورفد الجبهات.

وأكدت قبائل الخبت في بيان صادر عن الوقفة أن حماية الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره مسؤولية الجميع وواجب وطني ..محملين المجتمع الدولي مسؤولية كل مايترتب علی الحرب الاقتصادية واستمرار تدمير العملة الوطنية من كوارث إنسانية.

سبأ
  المزيد من (محلي)
الدفاع والأركان تنعيان الشهيد الملازم أول عيسى الكعده
فعالية بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة ضمن حملة الحشد والتعبئة لرفد الجبهات
بدء فعاليات المؤتمر اليمني للأمراض الجلدية بصنعاء
عقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق التراث والتنمية الثقافية
محافظ صعدة يتفقد سير العمل بعدد من مشاريع المياه
وكيل محافظة المحويت ومدير مكتب التربية يطلعان علی سير العملية التعليمية في عدد من المدارس
محافظ ذمار يتفقد سير العملية التعليمية في مدرسة عمر بن عبدالعزيز
مناقشة الأوضاع الإنسانية بمحافظة ذمار
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان بعملية هجومية في المتون بالجوف
ورشة عمل خاصة بالترويج لجائزة الشهيد الرئيس الصماد
العدوان السعودي على اليمن
خمسة شهداء إثر استهداف طيران العدوان سبيل ماء بالحديدة
[10/أكتوبر/2018]
من الجنوب إلى الشمال .. لا للتجويع والاحتلال
[10/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على صعدة والحديدة وجيزان
[10/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات قرب مطاحن البحر الأحمر بالحديدة
[09/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن 15 غارة على أربع من محافظات الجمهورية
[09/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by