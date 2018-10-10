أمين العاصمة يتفقد مشروع سفلتة شارع مازدا وجولة الغرفة التجارية بمديرية الثورة

صنعاء-سبأ:

تفقد أمين العاصمة حمود محمد عُباد، اليوم، سير العمل في مشروع سفلتة و ردم الحفريات بالشارع الرئيسي بجولة الغرفة التجارية وشارع مازدا بالحصبة في مديرية الثورة الذي تنفذه الوحدة العامة للترميمات بأمانة العاصمة.



وأطلع أمين العاصمة خلال الزيارة ومعه وكيل قطاع الخدمات علي السقاف على مستوى الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع في ردم الحفر والمستنقعات بالشوارع الرئيسية بالمديريات.



واستمعا من الوكيل المساعد لقطاع الأشغال والمشاريع المهندس عبدالكريم الحوثي إلى شرح حول أهمية المشروع في ردم الحفر والمستنقعات بالشارع الرئيسي بمساحة 350 متر مربع وبما يسهم ذلك في التخفيف من حدة الازدحام المروري بالمنطقة خاصة بالشوارع الرئيسية والأسواق.



وأشار المهندس الحوثي على سير العمل بوتيرة عالية في المشروع الذي ينفذ وفقاً للمواصفات الفنية والمقاييس المعتمدة، وكذا استكمال الأعمال المتبقية خلال الفترة الزمنية المحددة بالعقد المبرم.



وأكد أمين العاصمة حمود عُباد على أن هذه المشاريع الجارية في مختلف مديريات أمانة العاصمة تأتي في إطار برامج وخطط السلطة المحلية بأمانة العاصمة في صيانة وتطوير الشوارع الرئيسية .. مشيداً بمستوى الأعمال في سفلتة وردم الحفر والمستنقعات.



وأشار عُباد إلى أهمية استمرار مشاريع صيانة وتطوير الشوارع والتقاطعات الرئيسية والجولات في مختلف مديريات أمانة العاصمة بما يضمن تحسين مستوى الخدمات والتخفيف من معاناة المواطنين.

[10/أكتوبر/2018]سبأ