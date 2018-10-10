[10/أكتوبر/2018]
الحديدة-سبأ:
استشهد خمسة مواطنين إثر استهداف طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم، سبيل ماء في منطقة الجاح بمحافظة الحديدة.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن خمسة مواطنين استشهدوا جراء استهدافهم من قبل طيران العدوان وهم سبيل ماء أحد المساجد في منطقة الجاح.
وأدان المصدر بشدة استمرار تحالف العدوان في استهداف المواطنين وارتكاب الجرائم المروعة .. داعيا المنظمات الدولية إلى الاضطلاع بدورها إزاء ما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم واستهدافه للمواطنين حتى وهم يبحثون عن الماء.
سبأ