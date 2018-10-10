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أبناء عدن يؤكدون تمسكهم بالوحدة والثوابت الوطنية ورفض العدوان على اليمن
[10/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:

أكد أبناء عدن تمسكهم بالوحدة اليمنية والثوابت الوطنية ورفض العدوان على اليمن ونهب ثرواته.

وأكد أبناء عدن في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن هدف العدوان من إقامة مظاهرات وشغب في أمانة العاصمة صرف الأنظار والإعلام عما يجري في المحافظات الجنوبية من مظاهرات ضد العدوان وتمزيق صور قيادات وأعلام دول العدوان.

كما أكدوا رفضهم للدعوات المشبوهة بما تسمى الرياح الناعمة ورياح السلام أو الخروج في مظاهرات في العاصمة صنعاء كون هذه المظاهرات ممولة من العدوان وجزء من مخططاته.

وطالب البيان بإطلاق سراح كل المحتجزين في سجون الاحتلال في المحافظات الجنوبية والمخفيين قسراً من الرجال والنساء.

كما طالب بوقف اغتيالات علماء الدين من أئمة المساجد والخطباء وكذا المدرسين ومدراء المدارس في المحافظات المحتلة .. مشدداً على أهمية فتح المدارس وعدم تجهيل أبناء محافظة عدن والمحافظات الجنوبية.

ودعا البيان المرتزقة من أبناء المحافظات الجنوبية والشمالية العودة إلى الصواب والتوقف عن خيانة الوطن وترك المال المدنس والانضمام للجيش واللجان الشعبية.

وأكد البيان أن الجهة التي تقف خلف تجويع الشعب اليمني في المناطق الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية هي الجهة التي فرضت الحصار من خلال إغلاق المطارات والموانئ والسيطرة على المنافذ البرية، وهي نفس الجهة التي عملت على سحب العملة اليمنية وطباعتها متسببة في انهيار العملة الوطنية.

سبأ
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