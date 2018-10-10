محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الصحة يلتقي مديرة منظمة هاندي كاب صنعاء ـ سبأ:

التقى وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل بصنعاء اليوم مديرة بعثة منظمة هاندي كاب مودبيلون.



ناقش اللقاء الأنشطة التي تنفذها المنظمة في أكثر من ثمانية مستشفيات بصنعاء فيما يخص رعاية الجرحى والمعاقين وإعادة تأهيلهم.



وأكد اللقاء أهمية تعزيز جوانب التعاون وتطوير آليات العمل المشترك بين الوزارة والمنظمة في المجال الصحي، وبما يسهم في تجاوز التحديات التي يواجهها القطاع الصحي وتخفيف معاناة المعاقين والجرحى.



وفي اللقاء نوه الدكتور المتوكل بالدور الفاعل الذي تقوم به المنظمة من خلال تقديم مختلف الخدمات الطبية خاصة العلاج الطبيعي للمعاقين والجرحى في ظل استمرار العدوان والحصار.



وأعرب وزير الصحة عن أمله أن توسع المنظمة من خدماتها وأنشطتها لتشمل الصحة النفسية والتدريب والتأهيل للكوادر و توفير الأدوية والتجهيزات للمراكز العاملة في هذا المجال.



وأكد استعداد الوزارة تذليل كافة الصعوبات التي تواجه المنظمة لتقوم بمهامها على أكمل وجه.



من جانبها أكدت مديرة بعثة منظمة هاندي كاب حرص المنظمة في استمرار تقديم كافة أوجه الدعم للقطاع الصحي.

سبأ [10/أكتوبر/2018]سبأ