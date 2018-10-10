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آخر تحديث: الأربعاء، 10 - أكتوبر - 2018 الساعة 01:03:13م
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تدمير زورق حربي لقوى العدوان قبالة ساحل ميدي
[10/أكتوبر/2018]
ميدي ـ سبأ:
دمرت القوات البحرية والدفاع الساحلي بالجيش واللجان الشعبية اليوم زورقاً حربياً لقوى العدوان الأمريكي السعودي قبالة ساحل ميدي.
وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع جميع من كانوا على متن الزورق المستهدف.
سبأ
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