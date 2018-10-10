عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل دينا باول مرشحة لخلافة نيكي هايلي كسفيرة جديدة لأمريكا لدى الأمم المتحدة واشنطن – سبأ :

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سينظر في اختيار المساعدة السابقة لمستشار الأمن القومي الأميركي دينا باول سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة خلفا لنيكي هايلي التي ستغادر منصبها نهاية العام الجاري.



ونقلت اذاعة "سوا" عن ترامب قوله أن هايلي ستساعده في عملية الاختيار النهائي للمرشحين لخلافتها.



وذكرت وسائل إعلام أميركية أن مسؤولين كبارا في البيت الأبيض أجروا مباحثات مع دينا باول بشأن تولي المنصب.



وشغلت باول في مارس 2017 منصب مساعد مستشار الأمن القومي الأميركي، ثم استقالت بعد حوالي عام.



وعملت دينا حبيب باول، المولودة في القاهرة عام 1973، مساعدة لوزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس في عهد الرئيس الأمريكي جورج بوش الأبن.



سبأ [10/أكتوبر/2018]سبأ