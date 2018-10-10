عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اعلان حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا الامريكية مع اقتراب الإعصار ''مايكل'' واشنطن – سبأ:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا وأمر بتوفير مساعدات فيدرالية لاستكمال الجهود المحلية للتعامل مع الإعصار "مايكل".



وافاد بيان للبيت الأبيض أوردته اذاعة "سوا" أن ترامب أمر وزارة الأمن الداخلي و"الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ" بتنسيق كل جهود الإغاثة لتخفيف الأعباء والمعاناة على السكان.



وأشار البيان أيضا إلى توفير الجهود لإزالة المخلفات الناتجة عن الإعصار.



وجاء هذا الاعلان اثر اقتراب الاعصار "مايكل" ومخاطره المتوقعة، وأمهلت السلطات المحلية سكان شمال غرب ولاية فلوريدا الأميركية حتى وقت مبكر من الثلاثاء لمغادرة منازلهم قبل وصوله وبعد تحوله إلى إعصار من الفئة الأولى محملا بالأمطار والرياح التي ارتفعت سرعتها في وقت متأخر الإثنين إلى 130 كيلومترا في الساعة مع احتمال هبوب رياح عاتية قد تتجاوز هذه السرعة.



ومن المفترض أن يبلغ الإعصار مايكل بحلول مساء الثلاثاء الفئة الثالثة، أي أن سرعة رياحه قد تصل إلى 178 كيلومترا في الساعة على الأقل، وهو ينتقل بسرعة 15 كيلومترا في الساعة في اتجاه الشمال ومن المفترض أن يبلغ سواحل فلوريدا الأربعاء.



ويُتوقع أن يكون الإعصار مايكل قادرا على اقتلاع الأشجار وإغلاق الطرق وقطع التيار الكهربائي لأيام، على أن يضرب جنوب شرق الولايات المتحدة بحلول الخميس.

سبأ [10/أكتوبر/2018]سبأ