رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الترجي ينفصل عن مدربه بن يحيى قبل مواجهة حاسمة بدوري أبطال افريقيا تونس – سبأ:

اعلن الترجي بطل الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم انفصاله عن مدربه خالد بن يحيى قبل أن يخوض الفريق مواجهة حاسمة ضد بريميرو أوجوستو الأنجولي في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال افريقيا لكرة القدم في وقت لاحق الشهر الجاري.



وقال الترجي في بيان مقتضب بموقعه على الانترنت إن معين الشعباني مساعد المدرب سيشرف على مران الفريق الأول خلفا للمدرب بن يحيى يوم الأربعاء.



وعين الترجي بن يحيى نجم دفاع الفريق في ثمانينات القرن الماضي مدربا للفريق للمرة الرابعة في شهر فبراير الماضي وقاده للتتويج بلقب الدوري.



وسبق له قيادة الفريق أيضا للفوز بثنائية الدوري والكأس عام 2006 وبطولة الكأس عام 1997.



ولم يكشف الترجي عن أسباب الانفصال لكن تقارير صحفية أكدت أن علاقة المدرب مع إدارة النادي واللاعبين تأزمت عقب تراجع مستوى الفريق وتواضع النتائج في الفترة الأخيرة.



وخسر الترجي 1-صفر أمام مستضيفه الأنجولي في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري الأبطال قبل أن يتجرع هزيمة ثانية 2-صفر أمام الصفاقسي في قمة مباريات الجولة الرابعة بالدوري التونسي يوم الأحد الماضي.



وسيبدأ الترجي بقيادة الشعباني اليوم الأربعاء استعداداته لاستضافة بريميرو أوجوستو في إياب الدور قبل النهائي لأرفع مسابقة للأندية في القارة يوم 23 أكتوبر تشرين الأول الجاري.



ويتعين على الترجي الفوز بفارق أكثر من هدفين لانتزاع بطاقة التأهل للمباراة النهائية للمسابقة التي يضع التتويج بلقبها على رأس أولوياته.



وسبق للترجي احراز لقب دوري أبطال افريقيا مرتين عامي 1994 و2011.

سبأ [10/أكتوبر/2018]سبأ